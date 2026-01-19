Faizde makas açıldı: Kredi rekor kırdı, mevduatta sert düşüş

Politika faizinin ve enflasyon oranlarının gerilemeye başlamasına rağmen bankalardan beklenen hamle gelmedi. Merkez Bankası'nın 2025'te ekonomik iklime göre politika faizini indirme kararının 2026'da da devam etmesi bekleniyor. Yeni yılın ilk Para Politikası Kurul'u ise 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Merkez Bankası'nın Perşembe günü alacağı karar yakından takip edilecek.

4 AYDA ZİRVEYE YÜKSELDİ

Kredi çekecek olanlar veya parasını mevduata yatıracak olanlar bankaların faiz oranlarını inceleniyor. 26 Aralık haftasında yüzde 46,37'ye kadar gerileyen ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, 2026'ya yükselişle başladı. Buna göre, 2 Ocak haftasında yüzde 54,48'e, 9 Ocak haftasında yüzde 63,53 ile dört ayın zirvesine yükseldi. Vergilerle birlikte ihtiyaç kredisinde yıllık maliyetler yüzde 80'i aşıyor.



26 Aralık haftasında yüzde 50,30'a kadar gerileyen ortalama ticari kredi faizleri de 2 Ocak haftasında yüzde 53,44'e yükselmişti. 9 Ocak haftasında bu oran yüzde 52,31 oldu.

REEL FAİZ ÇOK YÜKSEK

TÜİK aralıkta enflasyonu yüzde 30,89 hesaplarken, TCMB'nin 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelere kıyasla kredi faizleri, yüksek seviyelerde bulunuyor.



Bankalar yıl sonlarında bilanço iyileştirme gerekçesiyle kredi ve mevduat faizlerinde ayarlamalara gidebiliyor. Kredi büyüme sınırları da faizlerde sert hareketleri beraberinde getirebiliyor.

TL cinsi ticari kredi faizleri ve mevduat faizleri, görece daha kısa vadeli olduğu için TCMB'nin politika faizine daha yakın hareket edebiliyor.

Geleceğe dönük enflasyon beklentileri, risk primi, banka kâr marjları ve düzenlemeler, kredi faizleri ile TCMB faizi arasındaki farkta etkili oluyor.

150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

TCMB, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini aralıkta yüzde 38'e indirmişti. Bu oranın yıllık bileşiği yüzde 46 seviyesine denk geliyor. TCMB'nin bu haftaki toplantısında faizi 150 baz puan indirmesi bekleniyor.



MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kredi faizleri dalgalanırken mevduat faizlerinde düşüş sürüyor.



1 aya kadar vadeli ortalama mevduat faizleri geçen hafta yüzde 44,70'e gerilerken, bu oran 2 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

1-3 ay arası vadeli ortalama mevduat faizleri de geçen hafta yüzde 45,79'a geriledi. Bu oran da 2 yılın en düşük seviyelerine yakın oldu.

Kaynak: Nefes