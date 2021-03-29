Faizler düşecek mi? Merkez Bankası Başkanından açıklama

Nisan ayı içerisinde ya da yakın dönemde faizlerin indirileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla ilgili mesajlar da paylaştı. Hükûmet ile belirlenen Orta Vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlı olduklarını vurgulayan Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın kur rejimine bağlı kalacağını söyledi.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, yüksek faizlere ilişkin konuştu. Nisan ayı içerisinde veya sonraki aylarda yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faizin hemen indirileceği yönündeki düşünceleri yalanlayan Kavcıoğlu, enflasyona ilişkin mesajlar paylaştı.

Hükûmet ile belirlenen Orta Vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlı olduklarını kaydeden Kavcıoğlu, gelecek dönemde Merkez Bankası'nın, para ve kur politikası metninde paylaştığı gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacağını vurguladı. Kavcıoğlu, enflasyondaki düşüşü kalıcı hâle getirmek için kurumsal bir para politikası anlayışı izleyeceklerini belirtti.