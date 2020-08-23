FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu

Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

İkinci el otomobilde hareketlilik sürüyor. Gaziantep’te her pazar günü kurulan ikini el araç pazarında yoğunluk yaşanırken, alım ise yüksek fiyatlardan dolayı düşük kalıyor. Vatandaşlar, fiyatların artmasında en büyük etkenin düşen faizlerle birlikte talebin artması olduğunu dile getiriyor

Faizler düştü, ikinci el otomobilde fiyatlar uçtu

Pandemiden dolayı sıfır otomobilin durduğu dünya piyasasında ikinci el otomobillere rağbet artıyor. Banka faizlerinin de düşmesiyle ikinci el araçta fiyatlar son 6 ayda yüzde 100 seviyesinde artış gösterdi.

Gaziantep’te kurulan ikinci el araç pazarına gelen vatandaşlar, fiyatlar karşısında sadece araçlara bakmakla yetiniyor. Hem alıcı hem de satıcıların memnun kalmadığı pazarda satış ise oldukça düşük oluyor. Araç almak için pazara gelen ama umduğu fiyatı bulamadığını belirten Mustafa Alkan, iki aydan bu yana gelen zamlarla vatandaşın araç almaya yanaşamadığını söyledi. Yetki belgesinin biran önce hayata geçmesi gerektiğini belirten Alkan, “10 bin liralık araba 20 bin lira oldu. Sabahtan geldik dolanıyoruz, her taraf pahalı ne yapacağız. Herkes kendi işini yapsın. Markette bu işi yapıyor, bakkalda ama adamın yetki belgesi olsa muhatap olacağın insanı bilirsin. Burada aracı oluyorsun, yetki yok bir şey yok. Verdi mi bitti iş, vatandaş olarak muhatap bulamıyorsun” dedi.

3f5c9410-1990-48c5-9f40-febbf8bd654d

FAİZLER DÜŞTÜ FİYATLAR UÇTU

Aracını satmak için ikinci el oto pazarının yolunu tutan Ahmet Yorulmaz ise aracını satamadığını belirtti. Fiyatların artmasına düşen faizlerle birlikte artan talebin neden olduğunu ifade eden Yorulmaz, “Gaziantep’te 10 bin kişi faizle araba aldığı zaman karşılığında 10 bin tane araç alıyor. Kim ne konuşursa konuşsun fazla yazıyor. Talep az olursa fazla yazabilir mi, talep olduğu için adam fazla yazıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklamaDoğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
İkinci el oto pazarında ’koronavirüs pazarlığı’
İkinci el oto pazarında ’koronavirüs pazarlığı’
O ödemeler yarın başlıyor
O ödemeler yarın başlıyor
Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardım ödemeleri yarın başlıyor
O ödemeler yarın başlıyor
Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
Esnafa 200.000 TL kredi fırsatı! Sadece 15 günde...
Esnafa 200.000 TL kredi fırsatı! Sadece 15 günde...
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Kimse bilmiyor! Trafik cezasının tamamını ödemek zorunda değilsiniz...
Kimse bilmiyor! Trafik cezasının tamamını ödemek zorunda değilsiniz...
Erken emeklilik müjdesi! Bunu yaparsanız 2 yıl erken emekli olacaksınız!
Erken emeklilik müjdesi! Bunu yaparsanız 2 yıl erken emekli olacaksınız!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.