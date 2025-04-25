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Faizsiz 50 bin liralık kredi aldı işlerini büyüttü! Şimdi Amerika'dan Arabistan'a kadar ihraç ediyorlar

Eskişehir'de Ömer Eren'in devlet desteğiyle üretimine başladığı çömlekler, aralarında Amerika, Almanya, Rusya ve Arabistan'ın da bulunduğu çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Eren, "Hem sağlıklı hem de çok lezzetli ürünler yapabilirsiniz" sözlerini kullandı.

Faizsiz 50 bin liralık kredi aldı işlerini büyüttü! Şimdi Amerika'dan Arabistan'a kadar ihraç ediyorlar

Eskişehir'de baba mesleğini sürdürmeye gayret eden Ömer Eren, 2018 yılında güveç mangal üretimine başladı. O dönemlerde maddi sıkıntı yaşayan Eren, esnaf için açıklanmış olan destek paketinden faydalandı. Faizsiz 50 bin TL krediden faydalanan Eren, kısa sürede üretimini hızlandırdı. Mihalıcçık'ın Sorkun Köyü'ndeki toprağı Kozkayı Mahallesi'nde çömleğe dönüştüren Eren, dünyanın dört bir yanına ihracat yaptıklarını belirtti.

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AVRUPA'DAKİ BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORLAR

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömer Eren, şu sözleri sarf etti:

"Baba mesleği, fakat biz bu mesleği biraz daha geliştirdik. Güveç mangalın üretimine 2018 yılında başladık. O zaman cebimizde 5 bin TL vardı. Tabii bu süreçte biraz sıkıntı yaşadık. Maddi anlamda işlerimizi ilerletemedik. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımız esnaflara bir destek paketi açıklayana kadar. Çürümeye yüz tutmuş meslek gruplarına 50 bin TL faizsiz kredi açıklaması yaptı. Biz de bunu duyunca hemen krediye başvurduk ve bu süreçte, sağ olsun, banka bize yardımcı oldu. Krediyi aldık ve bugün itibarıyla o kredinin sayesinde birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu ay içerisinde Amerika'ya bir ihracatımız olacak. Almanya, Rusya, Arabistan gibi ülkelere de ihracat yaptık"

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DAHA SAĞLIKLI VE LEZZETLİ ÜRÜNLER İÇİN...

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Eskişehir'in toprağını dış ülkelere göndermenin kendilerini hem mutlu ettiğini, hem de gururlandırdığını vurgulayan Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ürün sağlığa çok faydalı. Duman, is, ateş görmeden etlerinizi ve yemeklerinizi sağlıklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Her konuda sağlıklı ve çok da lezzetli. Birçok ülkede sağlık sorunları var. Biliyorsunuz, yakın bir zamanda bir pandemi geçirdik. Böyle olunca, vatandaş daha çok dikkat ediyor. Bizim ürünümüzde hiçbir şekilde kanserojen madde bulunmuyor. Malum, diğer mangallarda kömürden dolayı dumanda kanserojen madde var, ama bizim ürünümüzde böyle bir şey yok. Dumanı, isi kesinlikle görmüyor. O yüzden hem sağlıklı hem de çok lezzetli ürünler yapabilirsiniz"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir İhracat mangal
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