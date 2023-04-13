Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL? Faizsiz evlilik kredisi vade sayısı kaç? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni evleneceklere müjde

Faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yapılan açıklamaya göre; evlilikleri teşvik etmek üzere Aile ve Gençlik Bankası üzerinden iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Çok sayıda vatandaş internette "Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL? Faizsiz evlilik kredisi vade sayısı kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, VADE SAYISI KAÇ?

Erdoğan, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

Krediler için 48 ay vade uygulaması yapılacak. Böylece 150 bin lira kredinin 48 ay faizsiz olarak ödenecek aylık taksidi ise 3.125 lira olacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ak Parti'nin sçeim vaadi olan devlet destekli evlilik kredisinin yeni evlenen genç çiftlere verileceği açıklandı.

Fakat başvuru şartlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı.

Yapılan açıklamaya göre; Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

