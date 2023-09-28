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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?

28.09.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son Kabine Toplantısı sonrası 'yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği' açıklaması geldi. Bahsi geçen uygulama yeni evlenen çiftler için önce pilot proje olarak deprem bölgesinde geçerli olacak. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 2023 faizsiz evlilik kredisi şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023: 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve tarihi arama motorlarında araştırılıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız" dedi ve "Bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" ifadesini kullandı. 2023 faizsiz evlilik kredisi başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Faizsiz evlilik kredisi hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de hatırlayalım; Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum"

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EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Evlilik kredisi tutarının ne kadar olacağı merak edildi. 150 bin TL evlilik kredisi iki yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilmesi bekleniyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 48 AYDA GERİ ÖDENECEK

Gençleri teşvik etmek ve evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek.

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48 ay (4 yıl) vadeli evlilik kredisi kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası'ndan sağlanıyor olacak.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Evlilik kredisi başvuru şartları henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin detayları Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile belli olacak.

Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor.

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evlilik kredisi

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