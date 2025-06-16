Faizsiz finans hamlesi geldi! Ekonomi yönetiminden 'kamu spotlu' atak, hedef: 3 trilyon liralık büyüme

Ekonomi yönetimi faizsiz finans sisteminin içselleştirilmesi için yeni adımlar atmaya başladı. Konu ile ilgili kamu spotu hazırlığına başlayan yönetim, medya ve sosyal medyada yayınlanacak. Katılım finansta merkez olma hedefi için sektörde büyümeye yönelik adımlar atılmaya başlarken yıl sonu hedefi olarak ise 3 trilyon liralık büyüme hedeflendi.

Birlik, katılım finans hizmeti sunan bütün kuruluşlar ile tüm bu kuruluşlara yönelik danışmanlık, denetim ve derecelendirme hizmeti sunan kurum ve kuruluşları da Türkiye sınırları içinde denetleyecek. Ayrıca, birliğin merkezi İstnabul Finans Merkezi'nde olacak.

HEDEF: MERKEZ ÜLKE OLMAK

Uluslararası ortaklıkların kurulması için girişimlerde de bulunulmaması bekleniyor. Birliğin neler yapacağı merak edilirken Türkiye Gazetesi konu ile ilgili şu maddeleri sıraladı:



İstanbul Finans Merkezinin Türkiye’nin sayılı katılım finans merkezlerinden biri olacağı piyasa aktörlerine aktarılacak.

Risk paylaşımına dayalı yeni ürünler geliştirilerek, Türkiye’nin katılım finans alanında merkez ülke konumuna gelmesi sağlamak için İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi (İSEDAK) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla stratejik iş birlikleri kurulacak.