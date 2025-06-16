Faizsiz finans hamlesi geldi! Ekonomi yönetiminden 'kamu spotlu' atak, hedef: 3 trilyon liralık büyüme

Ekonomi yönetimi faizsiz finans sisteminin içselleştirilmesi için yeni adımlar atmaya başladı. Konu ile ilgili kamu spotu hazırlığına başlayan yönetim, medya ve sosyal medyada yayınlanacak. Katılım finansta merkez olma hedefi için sektörde büyümeye yönelik adımlar atılmaya başlarken yıl sonu hedefi olarak ise 3 trilyon liralık büyüme hedeflendi.
Birlik, katılım finans hizmeti sunan bütün kuruluşlar ile tüm bu kuruluşlara yönelik danışmanlık, denetim ve derecelendirme hizmeti sunan kurum ve kuruluşları da Türkiye sınırları içinde denetleyecek. Ayrıca, birliğin merkezi İstnabul Finans Merkezi'nde olacak.
Uluslararası ortaklıkların kurulması için girişimlerde de bulunulmaması bekleniyor. Birliğin neler yapacağı merak edilirken Türkiye Gazetesi konu ile ilgili şu maddeleri sıraladı:
Proje doğrultusunda kurulan Hilal İşlem Linki adını taşıyan Bilgi platformu İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ilgili kuruluşları sisteme tanıtılacak.
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