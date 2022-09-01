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Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek! Başvurular bugün başladı

01.09.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOSGEB çok sayıda mesleği içeren Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı kapsamında 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verecek. Başvurular bugün başlarken 30 Eylül’de son bulacak. Verilecek destekler kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama gibi alanlarında kullanılacak. Ayrıca işletme sahibinin mesleki birikimini aktarması için 150 bin liraya kadar personel desteği de sağlanacak.

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek! Başvurular bugün başladı

Anadolu’nun kadim mesleklerinin sürdürülmesine destek olmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğinde bu meslekleri sürdürenlere, istihdam oluşturma şartıyla 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı 602 işletmenin ön başvurusunu kabul etti. Bu kapsamda destekten yararlanabilmek için KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için başvurular bugün başlayacak ve 30 Eylül’e kadar devam edecek. Ön başvurusu kabul edilen işletmeler arasında, gramofon tamircisi, ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri ile uğraşanlar yer alıyor.

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Dünya’nın haberine göre, KOSGEB tarafından yürütülecek olan program, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı olarak adlandırılıyor. Programla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne şu ana kadar başvuruda bulunan 800 işletmeden 602 tanesinin ön başvurusu kabul edildi. Programdan yararlanmak isteyenler, 30 Eylül’e kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırabilecekler.

Destek programı ile özellikle usta-çırak ilişkisini güçlendirme amaçlanırken, bu kapsamda yeni personel istihdam eden işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

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31 FARKLI GELENEKSEL MESLEK BULUNUYOR

Projeye ilişkin işbirliği protokolü, 24 Haziran’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında imzalanmıştı.
Ön başvuruda 31 farklı geleneksel meslekten işletme bulunurken, bunlar arasında; seramik (çömlek-çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi meslekler ön plana çıktı. Ayrıca; şapka imalatı, gramofon tamirciliği, at arabası/fayton imalatı gibi mesleklerden de başvuru geldi.

Şu ana kadar 72 ilden başvuru gelirken, en fazla başvuru İstanbul, Denizli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bursa illerinden geldi.

PERSONEL YETİŞTİRMEK İÇİN 150 BİN LİRA DESTEK

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Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek sağlanacak. Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. Desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek.


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