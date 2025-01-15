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Faizsiz kredi! 55 bin TL veriyorlar, bankalar yarışa girdi... İşte sıfır faizli kredi şartları

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.01.2025 08:51
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Hani banka ne kadar faizsiz kredi, sıfır faizli kredi veriyor? Ekonomi gündeminde birbiri ardına yaşanan gelişmelerle gözler mevduat ve kredi faizlerine çevrildi. Bankalar faizsiz kredi kampanyaları yaparak yeni müşteri yarışına girerken kesenin de ağzını açtı. 6 aya kadar çıkan vadeler ve taksitli nakit avans opsiyonlarıyla beraber sunulan faizsiz kredilerde üst limit 55 bi TL'ye kadar yükseldi. Peki, hangi banka ne kadar sıfır faizli, faizsiz kredi veriyor? Şartlar neler? İşte ayrıntılar...

Faizsiz kredi! 55 bin TL veriyorlar, bankalar yarışa girdi... İşte sıfır faizli kredi şartları

Sıfır faizli kredi ne kadar? Faizsiz kredi şartları neler? Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bankaların sunduğu faizsiz kredi seçeneklerini değerlendirirken bir yandan da bankalar yeni müşterileri bankalarına çekmek için yarışa girdi. Buna göre; sıfır faizli / faizsiz kredi kampanyalarında da rakam 55 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte bankaların müşterilere sunduğu 0 faizli kredi kampanyaları ve şartları...

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BANKALARIN SUNDUĞU FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ

Bankalar, yeni müşterilerine özel olarak farklı faizsiz kredi kampanyaları sunuyor. Her bankanın kredi limitleri, vadeleri ve sunduğu şartlar değişiklik gösterdiği için vatandaşların başvuru sürecinde bankanın şartlarını detaylı bir şekilde incelemesi tavsiye ediliyor.

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AKBANK

Akbank yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 55 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avansı içeriyor.

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İŞ BANKASI

İş Bankası yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 55 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesabı içeriyor.

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GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 50 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli, 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.

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QNB

QNB yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 45 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli, 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.

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ENPARA

Enpara yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 35 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 aya varan vade ile, 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisini içeriyor.

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TEB

TEB yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 50 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.

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DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 45 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 3 ay vadeli, 20.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.

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KREDİ KULLANACAKLAR DİKKAT

Faizsiz kredi kullanmayı düşünen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor. Söz konusu faizsiz kredilerin 'en yüksek limit' olarak belirlendiği ve başvuru sahibinin kredi notuna göre daha düşük kredi tutarlarının söz konusu olabileceği de aktarılıyor.

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Diğer yandan kredi kartına tanımlanan 'faizsiz taksitli nakit avans' opsiyonunun da kredi kartı başvurusu onaylandıktan ve kartlar açılıp limit tanımlama gerçekleştikten sonra kullanıma açıldığı da belirtiliyor.

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Hissenet
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kredi banka faizsiz kredi sıfır faizli kredi
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