Faizsiz kredi için çalışmalar tamam, Meclis’e geliyor! 9 taksit sınırı vardı: Önü açılıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için yaş sınırı belirlendi. 18-25 yaş arası gençler evlilik kredisinden yararlanabilecek. Karadeniz'de bulunan gaz ve keşfedilen petrol kuyularının yanı sıra tüm yer altı madenlerinden elde edilen gelirlerle bankaya finansman sağlanacak. Pilot bölge olarak da deprem bölgesi seçildi. Teklifin bu ay içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor.

Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi evlenecek çiftleri heyecanlandırırken, iç tüketimin azaldığı mobilya, ev tekstili, züccaciye, mutfak eşyaları ve mücevherat gibi birçok sektöre de ‘can suyu’ olmaya hazırlanıyor.

“MOBİLYADA 9 TAKSİT SINIRI SIKINTI YARATIYOR”

Dünya’da yer alan haberde, düğün sezonlarının içpazardaki konumuyla mobilya sektörü için ‘can suyu’ olduğunu belirten Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, “Düğün sezonunun daha yavaşladığı bir dönemde en azından durağanlaşan iç pazarda eğer uygulama deprem bölgesinde başarılı olursa tabii ki bu ülke geneline yayılacağı için sektör adına olumlu bir adım olacaktır” dedi.

Enflasyonist ortamda mobilya alımlarında 9 ile sınırlanan taksit sayılarının sıkıntı yarattığına değinen Çalışkan, “Çiftlerin mobilyaya ulaşımla ilgili önlerini açmalıyız. Çünkü mobilya bir lüks değil, bir ihtiyaç. Zorunlu tüketim olan mobilyada alışverişin önünü kredi ve taksitle açmalıyız” diye konuştu.

“MİNİMUM 35 BİN TL BÜTÇE GEREK”

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz ise evlenecek kişilere verilecek faizsiz kredinin sektörü hareketlendireceğini söyledi. Düğün alışverişlerinde çiftlerin tek bir noktadan alışveriş yapmak istediklerine değinen Öksüz, “Bu yüzden markalarımız düğün paketlerine ağırlık vermeye başladı. Çiftlerin minimum 35 bin TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor” dedi.

Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Düğünler sektörümüzün lokomotifi" derken, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, ‘Mücevher sektörüne olumlu katkı sağlayacak. Ticareti hareketlendirecektir’ değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Bu destek günümüz şartlarında özellikle gençlere önemli bir kaynak sağlayacaktır. Sektörümüz için çok olumlu bir uygulama olur ” diye konuştu.



