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Faizsiz kredi için çifte haber! Resmi Gazete’de peş peşe duyuruldu: 300 bin lira…

22.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, Başkanlıkça onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları durumunda yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak kredinin limiti 300 bin liraya yükseltildi. Öte yandan Geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti 200 bin liraya çıkarıldı.

Faizsiz kredi için çifte haber! Resmi Gazete’de peş peşe duyuruldu: 300 bin lira…

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

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Değişiklik öncesinde, faizsiz kredi imkânı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı. Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkânı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı üçü geçemeyecek. Daha önce bu sayı iki ile sınırlandırılmıştı. Karar, 11 Ekim 2022'den tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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GELENEKSEL BİTKİSEL ÜRETİM İÇİN FAİZSİZ KREDİ LİMİTİ ARTIRILDI

Ayrıca, "Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, geleneksel (yaygın) bitkisel üretim konusunda, 200 bin liraya kadar kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Değişiklik öncesinde faizsiz kredi imkânı, 100 bin liraya kadar olan krediler için sağlanıyordu.


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faizsiz kredi

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