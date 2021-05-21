Faizsiz kredi müjdesi! 1 yıl ödemenin olmadığı 84 ayda ödenen 150 bin TL kredi nasıl alınır?

Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma ile “Köye Dönüş” kredisi açıklandı. Buna göre belirlenen illerde kredi ilk yıl ödemesiz, geri kalanı da 7 yıl vadeli olarak vatandaşlara sunuluyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Bir yıl boyunca ödemesiz ve faizsiz olarak sunulan kredi için başvurular geçtiğimiz senenin Eylül ayında başladı. Üst limiti 150 bin lira olarak açıklanan kredi için 84 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi imkanında başvurular devam ediyor.

Ziraat Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, 2020 Eylül'de hayata geçirilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıkları tamamlanan 14 ilde ise verilen kredi destekleri kullandırılmaya başlandı.

BAŞVURULAR TARIM MÜDÜRLÜKLERİ’NDEN

Söz konusu projeye başvuru yapmak için il ve ilçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebiliyor.

ÜST LİMİT 150 BİN

Faizsiz kredi projesi için şu ifadeler kullanıldı; “Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6 - 24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6 - 24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları; Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."