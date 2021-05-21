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Faizsiz kredi müjdesi! 1 yıl ödemenin olmadığı 84 ayda ödenen 150 bin TL kredi nasıl alınır?

21.05.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası tarafından açıklanan faizsiz kredi fırsatının başvuruları halen devam ediyor. 84 aya kadar vade imkanı sunan faizsiz kredi için üst limit 150 bin lira olarak belirlendi. 2020 Eylül ayında başlayan kredi başvuruları, 2021 yılının Ekim ayına kadar devam edecek.

Faizsiz kredi müjdesi! 1 yıl ödemenin olmadığı 84 ayda ödenen 150 bin TL kredi nasıl alınır?

Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma ile “Köye Dönüş” kredisi açıklandı. Buna göre belirlenen illerde kredi ilk yıl ödemesiz, geri kalanı da 7 yıl vadeli olarak vatandaşlara sunuluyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Bir yıl boyunca ödemesiz ve faizsiz olarak sunulan kredi için başvurular geçtiğimiz senenin Eylül ayında başladı. Üst limiti 150 bin lira olarak açıklanan kredi için 84 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Hiçbir ek maliyetin bulunmadığı faizsiz kredi imkanında başvurular devam ediyor.

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Ziraat Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, 2020 Eylül'de hayata geçirilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıkları tamamlanan 14 ilde ise verilen kredi destekleri kullandırılmaya başlandı.

BAŞVURULAR TARIM MÜDÜRLÜKLERİ’NDEN
Söz konusu projeye başvuru yapmak için il ve ilçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebiliyor.

ÜST LİMİT 150 BİN
Faizsiz kredi projesi için şu ifadeler kullanıldı; “Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6 - 24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6 - 24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları; Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

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150 BİN TL’YE VARAN KREDİYE BAŞVURU ŞARTLARI
84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:

  • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
  • Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,
  • İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.
  • Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

hayvancılık

  • İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.
  • Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.
  • Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50'sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır. Üreticinin projeye başvurabilmesi için aşağıda yer alan 3 maddeden 1 tanesini sağlaması yeterlidir. a-)Üreticinin meradan yararlanması; b-)Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi; c-)Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50'sini yetiştiriyor olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası
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