FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı! Bankalar resmen yarışa girdi, 100 bin lira için tarih verdi

Bankalar yeni müşteriler kazanabilmek için belli dönemlerde faizsiz kredi imkanı sunuyor. 75 bin TL'ye kadar yükselen faizsiz krediler Temmuz ayında 85 bin liraya kadar çıktı. Bazı bankalarda ise limtler yeniden güncellendi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Eylül'de faizsiz kredilerin 100 bin liraya yükselebileceğini ifade ederek, önemli uyarılarda bulundu.

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı! Bankalar resmen yarışa girdi, 100 bin lira için tarih verdi
Ezgi Sivritepe

Faizsiz krediler ile bankalar yeni müşteriler kazanmaya çalışıyor. Bankalarda bir ara faizsiz kredi limitleri 45-50 bin TL civarında seyrederken, 75 bin TL’ye kadar yükselmişti. Temmuz başında ise bankalarda en yüksek limit 85 bin TL’ye kadar çıktı. Bir banka ise faizsiz kredi limitini 90 bin liraya kadar yükseltti.

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı! Bankalar resmen yarışa girdi, 100 bin lira için tarih verdi 1

EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ!

Diğer bankalarda ise ağırlıklı limitler 50 bin TL ile 85 bin TL aralığında değişiyor. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Kurtuluş, şu ifadeleri kullandı:

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı! Bankalar resmen yarışa girdi, 100 bin lira için tarih verdi 2

"Bankalar, sigorta ve dosya masrafı adı altında yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar. Halihazırda müşteri olanları bu kampanyalardan yararlandırmıyorlar. Bir pazarlama taktiği olarak sunulan bu çalışmalardan faydalanılmalı, ancak koşullar dikkatlice incelenmelidir. Bankaların uzun vadeli hedeflerinden birisi de sizin kredi kullanım alışkanlığını elde etmeniz ve bir sonraki kredi ya da kredilerinizi kullanmak zorunda kalmanızdır. Tüketiciler bunu bilerek hareket etmelidir"

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı! Bankalar resmen yarışa girdi, 100 bin lira için tarih verdi 3

Bankaların çeyrek hedeflerini tutturabilmek için bu kampanyaları düzenlediğini aktaran Kurtuluş, Eylül ayında da bu kampanyaların düzenlenebileceğini aktardı ve, "Limitler de bir miktar da olsa artırılacaktır. Dolayısıyla eylül ayı içerisinde 100.000 TL'yi telaffuz etmek olası bir durum" dedi.

YIL SONUNDA 100 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı! Bankalar resmen yarışa girdi, 100 bin lira için tarih verdi 4

Kurtuluş, yıl sonuna doğru bankalar arası rekabetin artacağını bundan dolayı 100 bin liranın üzerindeki limitlerin konuşulabileceğini söyledi. Kurtuluş, ihtiyaç sahipleri dışında bu kredilerin kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bankaların bu kredileri sağlarken uzun vadeli hedeflerinden birisinin de sizin kredi kullanım alışkanlığını elde etmeniz ve bir sonraki kredi ya da kredilerinizi kullanmak zorunda kalmanız olduğu unutulmamalı ve bu yol açılmamalıdır. Bu tarz kredilerle herhangi bir yatırım yapılmamalıdır. Ancak reel anlamda bir ihtiyaç söz konusuysa ve sunulan ödeme planı bütçenize uygunsa kullanılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak!1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak!
Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Anahtar Kelimeler:
kredi banka faizsiz kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

17 yaşındaki dini nikahla birlikte yaşadığı kızı eşarbıyla boğarak katletti!

17 yaşındaki dini nikahla birlikte yaşadığı kızı eşarbıyla boğarak katletti!

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

31 Temmuz son tarih! Geç kalan gecikme faizi ödeyecek

31 Temmuz son tarih! Geç kalan gecikme faizi ödeyecek

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı!

Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı!

O sektörde 300 şirket konkordato ilan etti! 'Yalnızca o firmayı değil yüzlerce firmayı etkiliyor'

O sektörde 300 şirket konkordato ilan etti! 'Yalnızca o firmayı değil yüzlerce firmayı etkiliyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.