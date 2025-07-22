Faizsiz kredide limit 80 bin lirayı aştı! Bankalar resmen yarışa girdi, 100 bin lira için tarih verdi

Faizsiz krediler ile bankalar yeni müşteriler kazanmaya çalışıyor. Bankalarda bir ara faizsiz kredi limitleri 45-50 bin TL civarında seyrederken, 75 bin TL’ye kadar yükselmişti. Temmuz başında ise bankalarda en yüksek limit 85 bin TL’ye kadar çıktı. Bir banka ise faizsiz kredi limitini 90 bin liraya kadar yükseltti.

EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ!

Diğer bankalarda ise ağırlıklı limitler 50 bin TL ile 85 bin TL aralığında değişiyor. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Kurtuluş, şu ifadeleri kullandı:





"Bankalar, sigorta ve dosya masrafı adı altında yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar. Halihazırda müşteri olanları bu kampanyalardan yararlandırmıyorlar. Bir pazarlama taktiği olarak sunulan bu çalışmalardan faydalanılmalı, ancak koşullar dikkatlice incelenmelidir. Bankaların uzun vadeli hedeflerinden birisi de sizin kredi kullanım alışkanlığını elde etmeniz ve bir sonraki kredi ya da kredilerinizi kullanmak zorunda kalmanızdır. Tüketiciler bunu bilerek hareket etmelidir"



Bankaların çeyrek hedeflerini tutturabilmek için bu kampanyaları düzenlediğini aktaran Kurtuluş, Eylül ayında da bu kampanyaların düzenlenebileceğini aktardı ve, "Limitler de bir miktar da olsa artırılacaktır. Dolayısıyla eylül ayı içerisinde 100.000 TL'yi telaffuz etmek olası bir durum" dedi.

YIL SONUNDA 100 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Kurtuluş, yıl sonuna doğru bankalar arası rekabetin artacağını bundan dolayı 100 bin liranın üzerindeki limitlerin konuşulabileceğini söyledi. Kurtuluş, ihtiyaç sahipleri dışında bu kredilerin kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Bankaların bu kredileri sağlarken uzun vadeli hedeflerinden birisinin de sizin kredi kullanım alışkanlığını elde etmeniz ve bir sonraki kredi ya da kredilerinizi kullanmak zorunda kalmanız olduğu unutulmamalı ve bu yol açılmamalıdır. Bu tarz kredilerle herhangi bir yatırım yapılmamalıdır. Ancak reel anlamda bir ihtiyaç söz konusuysa ve sunulan ödeme planı bütçenize uygunsa kullanılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz.”