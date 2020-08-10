Fakirlik yardımı nasıl alınır? Yoksullara yardım eden kurumlar listesi! Dar gelirlere yardım eden kurumlara başvuru koşulları!

Maddi sıkıntıları olan ailelerin, koronavirüsün ardından sıkıntıları neredeyse ikiye katlandı. Birçok iş yerinin üretime ara vermesi, işten çıkarılan vatandaşların ya da ücretsiz izne yollanan vatandaşların sayısının artmasından sonra yardıma muhtaç aileleri zor duruma soktu. Bazı kurumların dar gelirli vatandaşlara barınma, gıda, eğitim gibi birçok yardım vermesi vatandaşların hangi kurumlar fakirlere yardım veriyor araştırmaları başaldı. İhtiyaç sahiplerine para yardımı dahi yapan kurumlar bunların dışında engellilere yönelik yardımlar dahi yapıyor. Peki kurumlardan yardım parası alabilmek için başvuru koşulları nedir? Özel amaçlı yardımlar ve sağlık yardımı alabilme yöntemleri nedir? YOKSULLUK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Hiç geliri olmayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan hatta işi olmayan, engelli kişiler gibi birçok kişiye bazı kurumlar yardım veriyor. Yoksulluk yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar için, destek veren devlet kurumlarına yardım alabilmek için kişilerin yazılı başvuru yapması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve en düşük geçinme ihtiyacı olan asgari ücret miktarı kadar bile destek alamayan vatandaşlar iççin verilen barınma, yakıt, gıda ve para yardımı için detaylı araştırma yaptık. Fakirlik yardımı alabilmek için yazılı başvuru yapan kişiler, başvuru formlarını doldurduktan sonra sosyal yardımlaşma denetleme çalışanlarının incelemeleri sonucunda, olumlu sonuç gelirse talep ettiği yardım desteğini alır.

FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİ DAR GELİRLİYE YARDIM YAPAN KURUMLAR LİSTESİ? Maddi sıkıntıları nedeniyle ailesine destek veremeyen ve hayatını idame ettirmekte zorlanan kişilere bazı devlet kurumları yardım desteğinde bulunuyor. Birçok alanda yardım veren bu kurumlardan para yardımı yapanlar da var. Fakirlik; gıda, ihtiyaç ve para yardımı verecek kurumlar listesi: Belediyelerin Maddi Yardım

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İHH Vakfı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sosyal Hizmetler KORONAVİRÜSTEN DOLAYI FAKİRLERE YARDIM EDEN KURUM HANGİSİ? Koronavirüs salgınının sonunda bazı kurumlar da yardım vermeye başladı. Hangi belediyeler fakirlik yardımı veriyor araştırılması yapılıyor. Örneğin Büyükşehir Belediyeleri bazı vatandaşlara erzak, nakit ve gıda yardımı yapılıyor. Belediyelerden fakirlik yardımı alabilmek için nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak da, ihtiyaç sahibi kişilerin belediyeye başvuru yaparak destek formu doldurması yeterli olacaktır. İhtiyaç sahiplerine başvurdukları yardımın parası ise evlerine teslim edilecektir. SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKIFLARININ YOKSULLARA YAPTIĞI YARDIMLARI Muhtaç olan ailelerin yakacak yardımı, eğitim yardımı, engelli yardımı ya da diğer yardımları alacağı bir diğer kurum ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'dir. Ailesini maddi sıkıntılarından dolayı geçindiremeyen dar gelirli vatandaşların yardım alabilmesi için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek başvuru formunu doldurması yeterli olacaktır. Denetleme ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yardım talebi karşılanacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına yapılan yardım başvurusu sonuçları bir hafta ve bir ay sürecinde sonuçlanır. Para yardımı da sağlayan vakıflar aynı zamanda şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı da vermektedir. Şartlı yardımların başvurusunun sonlanma süreci ise 14 gün olarak belirlenmiştir.