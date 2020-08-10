FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fakirlik yardımı nasıl alınır? Yoksullara yardım eden kurumlar listesi! Dar gelirlere yardım eden kurumlara başvuru koşulları!

Fakirlik yardımı nasıl alınır? Yoksullara yardım eden kurumlar listesi! Dar gelirlere yardım eden kurumlara başvuru koşulları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Maddi sıkıntıları olan vatandaşlara destek olmak amacıyla bazı kurumların listesi ve kurumların verdiği barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların neler olduğu koronavirüsten sonra daha çok araştırıldığı için listesini yaptık. Peki hangi kurumlar gıda, barınma ve yiyecek yardımı yapıyor? Dar gelirlilere verilen yardımların başvuru şartları nedir? Hangi kurumlar ihtiyaç sahiplerine yardım veriyor? İşte fakirlere yardım veren kurumlar listesi!

Fakirlik yardımı nasıl alınır? Yoksullara yardım eden kurumlar listesi! Dar gelirlere yardım eden kurumlara başvuru koşulları!

Maddi sıkıntıları olan ailelerin, koronavirüsün ardından sıkıntıları neredeyse ikiye katlandı. Birçok iş yerinin üretime ara vermesi, işten çıkarılan vatandaşların ya da ücretsiz izne yollanan vatandaşların sayısının artmasından sonra yardıma muhtaç aileleri zor duruma soktu. Bazı kurumların dar gelirli vatandaşlara barınma, gıda, eğitim gibi birçok yardım vermesi vatandaşların hangi kurumlar fakirlere yardım veriyor araştırmaları başaldı. İhtiyaç sahiplerine para yardımı dahi yapan kurumlar bunların dışında engellilere yönelik yardımlar dahi yapıyor. Peki kurumlardan yardım parası alabilmek için başvuru koşulları nedir? Özel amaçlı yardımlar ve sağlık yardımı alabilme yöntemleri nedir?

YOKSULLUK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hiç geliri olmayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan hatta işi olmayan, engelli kişiler gibi birçok kişiye bazı kurumlar yardım veriyor. Yoksulluk yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar için, destek veren devlet kurumlarına yardım alabilmek için kişilerin yazılı başvuru yapması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve en düşük geçinme ihtiyacı olan asgari ücret miktarı kadar bile destek alamayan vatandaşlar iççin verilen barınma, yakıt, gıda ve para yardımı için detaylı araştırma yaptık. Fakirlik yardımı alabilmek için yazılı başvuru yapan kişiler, başvuru formlarını doldurduktan sonra sosyal yardımlaşma denetleme çalışanlarının incelemeleri sonucunda, olumlu sonuç gelirse talep ettiği yardım desteğini alır.

FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİ DAR GELİRLİYE YARDIM YAPAN KURUMLAR LİSTESİ?

Maddi sıkıntıları nedeniyle ailesine destek veremeyen ve hayatını idame ettirmekte zorlanan kişilere bazı devlet kurumları yardım desteğinde bulunuyor. Birçok alanda yardım veren bu kurumlardan para yardımı yapanlar da var. Fakirlik; gıda, ihtiyaç ve para yardımı verecek kurumlar listesi:

Belediyelerin Maddi Yardım
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İHH Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Sosyal Hizmetler

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI FAKİRLERE YARDIM EDEN KURUM HANGİSİ?

Koronavirüs salgınının sonunda bazı kurumlar da yardım vermeye başladı. Hangi belediyeler fakirlik yardımı veriyor araştırılması yapılıyor. Örneğin Büyükşehir Belediyeleri bazı vatandaşlara erzak, nakit ve gıda yardımı yapılıyor. Belediyelerden fakirlik yardımı alabilmek için nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak da, ihtiyaç sahibi kişilerin belediyeye başvuru yaparak destek formu doldurması yeterli olacaktır. İhtiyaç sahiplerine başvurdukları yardımın parası ise evlerine teslim edilecektir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKIFLARININ YOKSULLARA YAPTIĞI YARDIMLARI

Muhtaç olan ailelerin yakacak yardımı, eğitim yardımı, engelli yardımı ya da diğer yardımları alacağı bir diğer kurum ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'dir. Ailesini maddi sıkıntılarından dolayı geçindiremeyen dar gelirli vatandaşların yardım alabilmesi için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek başvuru formunu doldurması yeterli olacaktır. Denetleme ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yardım talebi karşılanacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına yapılan yardım başvurusu sonuçları bir hafta ve bir ay sürecinde sonuçlanır. Para yardımı da sağlayan vakıflar aynı zamanda şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı da vermektedir. Şartlı yardımların başvurusunun sonlanma süreci ise 14 gün olarak belirlenmiştir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN FAKİRLERE VERDİĞİ YARDIMLAR NELERDİR?

Maddi imkanları olmadığı için temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere verilen yardımlardan veren bir diğer kurumda Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Vakıflar Genel Müdürlüğü fakir fonu adı altında başvuru yapan ailelerin durumunu inceledikten sonra ihtiyaç sahibi kişilere para yardımı yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne giderek fakirlik yardım başvuru formunu dolduran kişilerin bilgileri incelenerek, gerçekten yardıma muhtaç olduğu denetleme çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer para yardımı başvuru şartlarını sağladığı ortaya çıkarsa Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yardım yapılır. Vakıflar Genel Müdürlüğü uygun gördüğü kişilere fakir fonundan verdiği yardımı düzenli olarak da verebilir.

Fakir Kişilere Verilen Hayır Hizmetleri

Aşevi Hizmeti
Yurt İçi Kuru Gıda Yardımları
Muhtaç Aylığı
Yurt Dışı Kuru Gıda Yardımları
Burs Hizmetleri

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ DAR GELİRLİYE VERDİĞİ YARDIMLAR

Koronavirüs döneminde Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığınca e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlara yapılan incelemelerin ardından 1000 lira pandemi destek parası vermeye başlamıştı. Pandemi destek başvurusu yapan vatandaşların ekonomik durumu incelenerek bakanlık tarafından düzenli yardıma ihtiyacı olup olmadığı da tespit edilmeye başlanmıştı. Koronavirüs salgını dışında ailelere hem bakanlığın hem de muhtarlığın belirlediği kişilere düzenli olarak maaş yardımı yapılmaktadır. 2022 sayılı kanun kapsamında düzenli şekilde her ay sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu nedenle mahalle muhtarlarına başvuran kişiler için de para yardımı değerlendirmesi yapılır. Mahalle muhtarlarına başvurarak yardım parası alınır mı sorusunun da cevabını vermiş olalım. Koronavirüs döneminde özellikle mahalle muhtarlarının yönlendirmesiyle birçok kişi e-Devlet üzerinden fakirlik para yardımı başvurusu yapmış ve yardım almıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Altın fiyatları ne zamana kadar yükselecek?Altın fiyatları ne zamana kadar yükselecek?
Altın fiyatları düşecek mi?Altın fiyatları düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...

Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Altında yükseliş sürecek mi?

Altında yükseliş sürecek mi?

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Orman köylülerine kredi faizi müjdesi

Bakanlık duyurdu! O kredilerde faiz kaldırıldı

Emeklilere büyük müjde! İkramiyelere zam yolda...

Emeklilere büyük müjde!

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altın alacaklar dikkat!

**Altın fiyatları ne zamana kadar yükselecek? İşte düşüşü başlatacak sebepler...**

Altın fiyatları ne zamana kadar yükselecek?

Borçluların dikkatine! Yeni hacizler yola çıktı! Sorgulamak için...*

Yeni hacizler yola çıktı! Sorgulamak için

Pandemi destek parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Pandemi destek parası kaç ay verilecek, her ay verilecek mi?

Pandemi destek paraları ne zaman verilecek?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.