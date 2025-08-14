FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Fark yüzde 55'e ulaştı' Memur-Sen'den 'zam teklifi' çıkışı! 'Geçmiş kayıplarımız...'

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin Etimesgut Tapu Müdürlüğü önünde eylem düzenledi. Eylemde bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, "Geçmiş kayıplarımız telafi edilmedi. Taban aylığına zam istedik, çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki fark yüzde 55'e ulaştı. Oransal zam istedik, çünkü memur yüksek enflasyon karşısında ezildi"

'Fark yüzde 55'e ulaştı' Memur-Sen'den 'zam teklifi' çıkışı! 'Geçmiş kayıplarımız...'

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 2 gün önce açıklamıştı. Hükümetin 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam teklifi, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul görmedi. Süreç çerçevesinde Memur-Sen tarafından Ankara Etimesgut Tapu Müdürlüğü önünde eylem düzenlendi.

Fark yüzde 55 e ulaştı Memur-Sen den zam teklifi çıkışı! Geçmiş kayıplarımız... 1

"HAKLI MÜCADELEMİZİ HAYKIRACAĞIZ"

Eylemde bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, memur ve memur emeklilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerektiğini belirterek, "8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşvereni'nin sunduğu teklife karşı ortak irademizi, sesimizi ve kararlılığımızı göstermek için buradayız. Artık meydanlarda olacağız ve sesimizin yettiği kadar haklı mücadelemizi haykıracağız. Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı adaletten ve gerçeklerden uzak olan teklif; 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranındadır ve bu teklif kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Çünkü bu teklif refah payını yok saymakta, taban aylığa zam öngörmemekte, gelirde adaleti sağlamamakta, emekli ve emekçiyi koruyan bir anlayış taşımamaktadır. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir dönemde yalnızca düşük enflasyon hedeflerine dayandırılmış bir zam önerisi, kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelmektir" diye konuştu.

Fark yüzde 55 e ulaştı Memur-Sen den zam teklifi çıkışı! Geçmiş kayıplarımız... 2

"BU TEKLİF, YILLARIN BİRİKİMİNİ YOK SAYAN BİR YAKLAŞIMDIR"

Tufanoğlu, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan teklifin memurun emeğini değersizleştiren bir teklif olduğunu iddia ederek, "Yüksek enflasyon, artan pazar fiyatları, geçmiş dönem kayıplarımız ve geleceğe dair kaygılarımız bu teklife yansımamıştır. Kamu işvereni, 7. Dönem Toplu Sözleşme'deki hatasını tekrar etmektedir. Bizim kaybedecek iki yılımız daha yok; tutmayan hedeflerin, adaletsiz hakem kurullarının, mali disiplin politikalarının mağduru olmak istemiyoruz. Memur-Sen olarak teklifimiz nettir: 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 10 refah payı + 10 bin lira taban aylık artışı + yüzde 25 oranında zam, ikinci altı ay yüzde 20 oranında zam; 2027 yılı için ilk 6 ay 7 bin 500 lira taban aylık artışı + yüzde 20 oranında zam, ikinci altı ay yüzde 15 oranında zam ve refah payı istedik. Çünkü geçmiş kayıplarımız telafi edilmedi. Taban aylığına zam istedik, çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki fark yüzde 55'e ulaştı. Oransal zam istedik, çünkü memur yüksek enflasyon karşısında ezildi" ifadelerine yer verdi.

Fark yüzde 55 e ulaştı Memur-Sen den zam teklifi çıkışı! Geçmiş kayıplarımız... 3

"TÜRKİYE BÜYÜRKEN MEMURUN DA REFAHI BÜYÜMELİ"

Tufanoğlu, Türkiye'nin büyümesine devam ederken bu büyümenin memurların refahına da olumlu yansıması gerektiğini belirterek, "Türkiye büyürken memurun da refahı büyümeli, milli gelir artarken kamu emekçisinin yaşam standardı yükselmelidir. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek ve eşitliği sağlayacak güçtedir. Süre giderek daralmakta, kamu işvereni vakit kaybetmeden adil ve gerçekçi bir teklifi masaya getirmelidir. Buradan bir kez daha uyarıyoruz; iş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi gibi büyük eylemlerimiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen eylem, konuşmaların ardından sona erdi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının yönünü açıkladı! Yükseliş için kritik yorum 'Piyasaya yansıması olacak'Altının yönünü açıkladı! Yükseliş için kritik yorum 'Piyasaya yansıması olacak'
Özel müşterileri var, 1965 yılından beri devam ediyor!Özel müşterileri var, 1965 yılından beri devam ediyor!

Anahtar Kelimeler:
Memur memur maaşı Zam Memur-Sen memur emeklisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

Altının yönünü açıkladı! Yükseliş için kritik yorum 'Piyasaya yansıması olacak'

Altının yönünü açıkladı! Yükseliş için kritik yorum 'Piyasaya yansıması olacak'

Özel müşterileri var, 1965 yılından beri devam ediyor!

Özel müşterileri var, 1965 yılından beri devam ediyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.