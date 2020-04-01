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Farkında olmasanız da hesabınıza haciz koyulmuş olabilir!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok hizmet e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek noktaya gelmiştir. e-Devlet'in son güncellemesi ile vatandaşlar adlarına borç olup olmadığının sorgulamasını yapabiliyorlar. Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan e-Haciz sayfası ile kişiler kendilerine tebliğ edilmeyen veya gözden kaçırdıkları haciz kararlarını da görüntüleyebilir.

Farkında olmasanız da hesabınıza haciz koyulmuş olabilir!

Haciz işleminden önce kişilere yapılandırma ve taksitlendirme imkanı sunulur. Ancak verilen sürenin dolmasından sonra tespit edilen banka hesabındaki para, maaş vb. gelire ve taşınmazlara e-Haciz işlemi başlatılabilir. e-Haciz genellikle vatandaşların devlete olan borçları için yapılan bir uygulamadır. e-Haciz işlemi hem borçlu hem de alacaklıların hizmetine açılan bir sistemdir. Peki, e-Haciz nedir? Kapsamı nedir? İşte, haciz sorgulama işlemine dair merak edilen bütün detaylar...

e-HACİZ NEDİR? HANGİ BORÇLAR İÇİN e-HACİZ KARARI ÇIKAR?

Elektronik haciz (e-Haciz), Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerinin uygulamaları başta olmak üzere birçok borç için uygulanan haciz sistemidir. Kişilerin Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alt kalemlerinde yer alan borçları için maaş, banka hesaplarındaki para, fon, altın, hisse senedi ve döviz vb. maddi kaynaklara elektronik ortamda bloke konulabilir. Belirtilen gelir kalemlerine bloke konulması durumunda; kişi bu varlıkların üzerinde hak talep edemez ve herhangi bir işlem yapamaz. e-Haciz işlemi genellikle; trafik cezası borçları, motorlu taşıt vergisi borçları, kira gelir vergisine bağlı borçlar ve maliye borçları için uygulanır.

e-HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Haciz işlemlerine dair yapılacak sorgulamalar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" sayfası kurulmuştur.

l e-Haciz işlemleri e-Devlet ile entegre bir şekilde ilerler. Bu nedenle ilgili sayfaya girdikten sonra "kimliğimi şimdi doğrula" sekmesine basın.
l Kimliğinizi doğrulamak için e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve T.C. kimlik numarası gibi bilgiler kullanılır.
l Giriş işlemini tamamladıktan sonra "uygulamaya git" yazısına basarak e-haciz sorgulama işlemini aktif hale getirin. Bu adımdan sonra Gelir İdare Başkanlığı sayfası üzerinden sorgulamanızı tamamlayın.

ARAÇ HACİZ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Aracınızın üzerinde herhangi bir haciz olup olmadığını kontrol etmek için e-Devlet aracılığıyla sorgulamayı yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığınca kurulan "Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" sayfasına girerek haciz işlemini sorgulayabilirsiniz.

  • İlgili sayfaya girdikten sonra sorgulama yapmak için kimlik doğrulama adımlarının tamamlanması gerekir.
  • Kimliğinizi doğrulamak için sunulan e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza ve T.C. kimlik kartı giriş seçeneklerinden uygun olanı belirleyin. Sonrasında T.C. kimlik numarasını da ekleyerek "giriş yap" sekmesine basın.
  • Giriş işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra; adınıza kayıtlı olan aracın üzerinde haciz kararı olup olmadığının bilgisini öğrenebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden araç haciz sorgulama işlemini yapmak için TIKLAYINIZ.

e-HACİZ KARARI NASIL İPTAL EDİLİR?

Elektronik ortamda konulan bir haciz kararının kaldırılması için mutlaka borçlunun borcunu ödemesi gerekir. e-Haciz kararının çıkmasının ardından 7 gün içerisinde borçlunun borcunu ödemesi durumunda bloke edilen mal varlıkları aktif hale getirilir.

Normal şartlarda 4C sigorta türünden emekli olan kişilerin dışındaki; 4A ve 4B (SSK ve BAĞ-KUR) sigorta kollarından emekli olanların kurumlara veya üçüncü şahıslara borcunun olması durumunda maaş sahibinin rızası ile bloke konulabilir. Maaşına kendi rızası dışında haciz konulan kişiler karara itiraz edebilirler.

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e-Haciz, Gelir İdaresi Başkanlığı,

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