Farkında olmasanız da hesabınıza haciz koyulmuş olabilir!

Haciz işleminden önce kişilere yapılandırma ve taksitlendirme imkanı sunulur. Ancak verilen sürenin dolmasından sonra tespit edilen banka hesabındaki para, maaş vb. gelire ve taşınmazlara e-Haciz işlemi başlatılabilir. e-Haciz genellikle vatandaşların devlete olan borçları için yapılan bir uygulamadır. e-Haciz işlemi hem borçlu hem de alacaklıların hizmetine açılan bir sistemdir. Peki, e-Haciz nedir? Kapsamı nedir? İşte, haciz sorgulama işlemine dair merak edilen bütün detaylar...

e-HACİZ NEDİR? HANGİ BORÇLAR İÇİN e-HACİZ KARARI ÇIKAR?

Elektronik haciz (e-Haciz), Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerinin uygulamaları başta olmak üzere birçok borç için uygulanan haciz sistemidir. Kişilerin Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alt kalemlerinde yer alan borçları için maaş, banka hesaplarındaki para, fon, altın, hisse senedi ve döviz vb. maddi kaynaklara elektronik ortamda bloke konulabilir. Belirtilen gelir kalemlerine bloke konulması durumunda; kişi bu varlıkların üzerinde hak talep edemez ve herhangi bir işlem yapamaz. e-Haciz işlemi genellikle; trafik cezası borçları, motorlu taşıt vergisi borçları, kira gelir vergisine bağlı borçlar ve maliye borçları için uygulanır.