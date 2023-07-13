FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Farklı bir durum olabilir ama...' Emekli maaşına zam çıkışı sonrası Bahçeli ve Erdoğan görüşmüştü! Zamla ilgili kulisi 'Çok mümkün olmadığı ifade ediliyor' diyerek paylaştı

'Farklı bir durum olabilir ama...' Emekli maaşına zam çıkışı sonrası Bahçeli ve Erdoğan görüşmüştü! Zamla ilgili kulisi 'Çok mümkün olmadığı ifade ediliyor' diyerek paylaştı

13.07.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeli'nin emekli maaşlarına da seyyanen zam yapılması yönündeki çağrısı gündem olmuştu. Gözlerin Erdoğan'a çevrildiği bu açıklama sonrası Bahçeli ile Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Beklentileri yükselten bu görüşme sonrası NTV Ankara temsilcisi Özgür Akbaş, emekli zammıyla ilgili kulis bilgilerini paylaşıp "Şu an emekliye ekstra zammın çok da gözükmediği ifade ediliyor" dedi ancak "Siyasette her an her şey olabildiği gibi bugün bu konuda da farklı bir durum olabilir" diye de ekledi.

'Farklı bir durum olabilir ama...' Emekli maaşına zam çıkışı sonrası Bahçeli ve Erdoğan görüşmüştü! Zamla ilgili kulisi 'Çok mümkün olmadığı ifade ediliyor' diyerek paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günkü partisinin grup toplantısında emekli maaşlarına da seyyanen zam yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken sürpriz bir görüşme yaşandı. Saat 14.00'te Erdoğan, Beştepe'de Bahçeli'yi kabul etti. Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşmesinin ardından emekli maaşlarına zam ile ilgili bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı merak edilmeye başlandı.

86dae160-04db-42b5-8ff1-bbe9a9274543

"AK PARTİ GRUBUNDAN ALDIĞIMIZ BİLGİLER, EMEKLİYE EKSTRA BİR ZAMMIN YAPILMASININ OLDUKÇA GÜÇ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

NTV Ankara temsilcisi Özgür Akbaş, Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin bilgileri paylaştı. Akbaş, "Henüz böyle bir emare yok! Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında yaptığı açıklama 8 bin seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasını istemişti. Bunun üzerine de aslında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinden döndü bugün de saat 14’de Devlet Bahçeli ile 1 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından tabi beklentiler yine yükseldi ama AK Parti grubundan aldığımız bilgiler emekliye ekstra bir zammın yapılmasının oldukça güç olduğunu gösteriyor." dedi.

Akbaş devamında "Hatta bu konuda Memur-Sen Başkanı Ali Yalçındağ’da TBMM’deydi. AK Parti grubunu ziyaret etti, grup başkanvekilleri ile görüştü ve memur emeklisine de seyyanen zam yapılmasını istedi ancak bütçe olanaklarının buna çok el vermediği cevabını aldı." ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR DURUM OLABİLİR"

Bunun ardından Akbaş, "Şu an emekliye ekstra zammın çok da gözükmediği ifade ediliyor. Yüzde 25’lik zammın yüzde 30’a çıkarılması acaba mümkün olur mu arayışı vardı ama bütçe dengesinin korunması anlamında bunun da çok olanaklı olmadığı ifade ediliyor. Ancak tabi bu siyasette her an her şey olabildiği gibi bugün bu konuda da farklı bir durum olabilir. Şimdilik gelen bilgiler olumsuz yönde." şeklinde konuştu.

"EKSTRA BİR ZAMMIN OLMASINI ÇOK DA MÜMKÜN OLMADIĞI İFADE EDİLİYOR"

Akbaş, "Hatta şunu da belirtelim MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında yaptığı o konuşmanın ardından bütçe komisyonu başkanı Mehmet Muş’un MHP’nin plan bütçe komisyonu üyeleri ile bir araya geldiği ve bütçedeki bu durumu da onlara anlattığı net olarak ifade edildi. Yani bütçedeki dengeyi korumak adına ekstra bir zammın olmasının çok da mümkün olmadığı ifade ediliyor." dedi.

Ardından Akbaş, "Dün 7 maddesi kabul edilmişti torba teklifin o kabul edilen maddeler arasında memur emeklisinin yüzde 25 zammı kesinleşmişti. Şimdi SSK ve Bağkur emeklilerinin maddeleri de bugün gündeme alınacak henüz düzenlemeye geçilmedi. Muhalefet partilerinin grup önerileri alınıyor. Akşama doğru düzenlemenin 7. maddesinden sonraki görüşmeleri devam edecek." ifadelerini kullandı.

iStock-1369559273 (1)

BAHÇELİ 'EMEKLİ MAAŞINA ZAM' ÇIKIŞINDA NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir" açıklamasını yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yüzde 18 zamMilyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yüzde 18 zam
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.