FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Faruk Özlü duyurdu! Düzce 2024'te Türkiye 20'ncisi oldu

Faruk Özlü duyurdu! Düzce 2024'te Türkiye 20'ncisi oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.01.2025 16:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin 2024 yılında 2 milyar 111 milyon dolar ihracat ile Türkiye 20'ncisi olduğunu ifade etti. Özlü açıklamasında "Üretmeye ve ihracata devam" dedi.

Faruk Özlü duyurdu! Düzce 2024'te Türkiye 20'ncisi oldu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Düzce'nin 2024 yılında yaptığı ihracatla Türkiye'de 20'nci olduğunu açıkladı. Düzce'ye teşekkür eden Özlü, "Üretmeye ve ihracata devam" dedi.

Özlü paylaşımında şunları ifade etti:

"Teşekkürler Düzce,

2024 yılında 2 Milyar 111 Milyon Dolar İhracat ile Türkiye’de 20. olduk.

Düzce üretmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’in raporuna göre Düzce’nin ihracatı 2024 yılında %6,83 artış göstererek 2 Milyar 111 Milyon Dolara ulaştı.

Üretmeye ve ihracata devam.

Tebrikler Düzce."

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konut kredisinde 1 milyon TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi

Konut kredisinde 1 milyon TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Gizemli erkek kim! Kameralara ağlayan Yüksel Güran şimdi ne söyleyecek?

Gizemli erkek kim! Kameralara ağlayan Yüksel Güran şimdi ne söyleyecek?

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı! 'Külliye'nin önünden geçerken camı açıp küfretti'

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı! 'Külliye'nin önünden geçerken camı açıp küfretti'

Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri dudak uçuklatıyor...

Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri dudak uçuklatıyor...

Bakanlık harekete geçti, piyasadan toplatılıyor! Markalar açıklandı

Bakanlık harekete geçti, piyasadan toplatılıyor! Markalar açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.