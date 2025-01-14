Faruk Özlü duyurdu! Düzce 2024'te Türkiye 20'ncisi oldu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Düzce'nin 2024 yılında yaptığı ihracatla Türkiye'de 20'nci olduğunu açıkladı. Düzce'ye teşekkür eden Özlü, "Üretmeye ve ihracata devam" dedi.

Özlü paylaşımında şunları ifade etti:

"Teşekkürler Düzce,

2024 yılında 2 Milyar 111 Milyon Dolar İhracat ile Türkiye’de 20. olduk.

Düzce üretmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’in raporuna göre Düzce’nin ihracatı 2024 yılında %6,83 artış göstererek 2 Milyar 111 Milyon Dolara ulaştı.

Üretmeye ve ihracata devam.

Tebrikler Düzce."