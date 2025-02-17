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Fast food devi konkordato ilan etmişti! Binlerce işçi SMS ile işten çıkarıldı! Çalışanlar işsizlik maaşına başvuramıyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.02.2025 22:13
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KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki haklarının sahibi olan İş Gıda konkordato ilan etmişti. Binlerce çalışan SMS ile işten çıkarıldığını öğrendi. Henüz şirket tarafından SGK’ya bildirim yapılmadığı için çalışanlar işsizlik maaşına da başvuramıyor.

Fast food devi konkordato ilan etmişti! Binlerce işçi SMS ile işten çıkarıldı! Çalışanlar işsizlik maaşına başvuramıyor...

Türkiye’nin en büyük fast food işletmelerinden biri olan İş Gıda, devasa borç yükü nedeniyle konkordato ilan etmişti. 7.7 milyar TL'yi bulan borçları nedeniyle zor günler geçiren ve toplam 537 şubesini kapatan şirketin bu kararı, 7 bin çalışanı işinden etmişti.

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SMS İLE İŞTEN ÇIKARILDILAR!

BirGün’den Melisa Ay’ın haberine göre, binlerce işçi telefonlarına gelen SMS ile işten çıkarıldı. İşçiler, işin sona ermesini ifade eden Kod-18 ile işten çıkarıldı. İşsizlik ödeneğine başvurabilmek için şart olan SGK'ye fesih bildirimi ise henüz gerçekleşmedi.

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Binlerce işçinin, ihbar ve kıdem tazminatları ile ödenmeyen maaşlarını ne zaman alacağı ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
KFC
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