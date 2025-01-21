Fast food devinin şubeleri bir bir kapanmaya başladı! Türkiye'de 283 KFC vardı

Fast food devlerinden KFC ve Pizza Hut markalarında gerçekleşen franchise kavgasında yeni boyut! Buna göre 283 şubeli KFC restoranlarında kapanmaların başladığı kaydedildi. AVM'lerdeki restoranların faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken cadde üzerindeki KFC şubelerinin kapanmaya başladığı aktarıldı.

Cadde mağazalarında stoklar bittiği için kapanmalar başlarken AVM'lerdeki mağazalar için de mahkeme kararının beklendiği öğrenildi. Öte yandan KFC restoranlarının online paket servislerine de kapatıldığı kaydedildi.

AVM'DEKİLER İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir AVM yetkilisi, mahkemeden gelecek tedbir kararının ardından mağazaların kapanmak zorunda kalacağını dile getirdi.

Dünyaca ünlü fast food zinciri Yum! Brands, KFC ile Pizza Hut'ın Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran İş Gıda ile anlaşmasını iptal etmişti. İş Gıda ise Yum!'nin fesih kararını kabul etmeyip dava açmıştı. Fesih kararı sonrası kapanması beklenen restoranların, mahkemeden gelecek karara kadar faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.

ANLAŞMA NEDEN FESHEDİLDİ?

Restoran zincirlerinin sahibi olan Yum! Brands'ten kararın İş Holding'in standartları karşılayamaması nedeniyle alındığını bildirilmişti. Yapılan açıklamada, "Fesih öncesinde Yum! Brands olarak birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştıktıkları belirtilirken, İş Holding'in standartlara uyum sağlamayı sürdüremediği kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.