FAST ile para gönderme nedir? FAST ile para gönderme nasıl yapılır?

2021 yılı itibarıyla uygulamaya alınan ve bankalar arası 7/24 para transferini mümkün kılan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi’nin kısaltması FAST, günümüzde oldukça yaygın hale geldi. Saat sınırı olmaması aynı zamanda düşük masraflı olması FAST’i en çok kullanılan para transferi işlemlerinden biri haline getirdi.

FAST İle Para Gönderme Nedir?

FAST ile saniyeler içinde karşı banka hesabına geçen para, zaman tasarrufu ve iş kolaylığı açısından geniş bir imkan sunuyor. FAST sistemi ile birlikte banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan telefon bankacılığı, mobil bankacılık ya da ATM’lerden para transferi yapılabiliyor.

FAST’i EFT’den ayıran en önemli özellik ise süredir. EFT işleminde paranın gönderildiği hesaba geçmesi için süre taahhüdü verilmez. Gönderen ve alıcı bankanın yoğunluğuna, teknolojik alt yapılarına ve işlem tutarına bağlı olarak gönderim süresi uzayabilir. FAST işleminde ise transfer saniyeler içinde gerçekleşir. Ayrıca başarılı ve başarısız transfer işlemleriyle ilgili taraflar anlık olarak bilgilendirilir.

FAST ile Para Gönderme Nasıl Yapılır?

FAST ile para gönderme işlemi oldukça pratiktir. Mobil ya da internet şubesi ile sisteme giriş yaptıktan sonra FAST menüsünü seçmeniz yeterlidir. İşlem kriterleri FAST’a uygun olarak değerlendiriliyorsa, işlem FAST olarak tamamlanır. Yapılan işlem FAST kriterlerine uygun değilse, işleme EFT olarak devam edilir. Eğer göndereceğiniz limit FAST limitinden yüksekse ve EFT saati geçtiyse ya da hafta sonu işlem yapılıyorsa, işlem ileri tarihli EFT olarak kayda alınır.

FAST Günlük Limiti Ne Kadar?

Birçok banka kullanıcısının işini kolaylaştırmaya devam eden FAST işlemi, hafta sonu ya da EFT saati dışında para göndermek isteyenlere 7/24 hizmet sunuyor. Merkez Bankası tarafından sistemin sorunsuz işleyişi göz önünde bulundurularak, 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla FAST para transferi limitinin 5 bin TL olarak belirlendiği açıkladı.

FAST İle Para Gönderme Ücretli mi?

Merkez Bankası tarafından geliştirilen, bankacılık sistemine kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilerin farklı bankalardaki hesapları arasında gerçekleşen para transferlerini, saniyeler içerisinde aktarma imkanı sunan FAST, 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilir. Bankaların uygulamalarına göre değişiklik gösteren FAST işlemlerinin bir kısmı ücretsiz olabileceği gibi genellikle küçük bir miktar işlem ücreti müşterinin vadesiz hesabından tahsil edilir.



