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Fast işlemleri, otomatik ödemeler, kart aidatları, nakit avans... Bankalar tüm hizmetlerinde fiyat artırdı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.02.2025 15:36
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Yeni yılla beraber bankaların masraflarında da önemli artışlar yaşandı. Kart aidatlarından, yenileme ücretlerine, nakit avansa kadar birçok kalemde fiyatlar güncellenirken vatandaşlar banka masraflarındaki güncellemeleri merak ediyor. İşte bankaların güncel masrafları...

Fast işlemleri, otomatik ödemeler, kart aidatları, nakit avans... Bankalar tüm hizmetlerinde fiyat artırdı!

Bankalar 1 Şubat 2025 itibarıyla birçok kalemin fiyatını artırdı. Birçok hizmetini bir ücret karşısında yapan bankalar fiyatlar güncelleyince vatandaşlar güncel fiyatları merak etmeye başladı. 2024 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, ilk etapta EFT ve Fast hizmetlerinde artış yaşanmıştı.

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2020 yılının Mart ayında bankalar aldıkları ücretleri her yıl TÜFE'ye göre belirlemeye başlamıştı. Yani bankalar tüm masraf kalemlerinde her yıl enflasyona göre bir artış yapıyor.

FAST İŞLEMLERİNE ZAM

Ekonomim'de yer alan habere göre, mobil bankacılık üzerinden yapılan işlemlerde en düşükler ücretler alınıyor. Fast ile para göndermede öncesinde 4 lira 66 kuruşken şu an da 6 lira 39 kuruş oldu.
Yapılan işlemin hafta için ya da haftasonu yapılması fark etmezlken telefon üzerinden ya da ATM üzerinden işlemin gerçekleşmesi fiyat değişimine neden oluyor. Ayrıca, EFT ile de işlem yapmanın bedeli farklı oluyor. İşte bazı örnekler:
Fast Mobil/İnternet:

16.300 lira: 6.39 lira
6.300-304.800 lira: 12.80 lira
EFT Mobil/İnternet:

304.801 lira ve üzeri: 159.97 lira
ATM:

1-6.300 lira: 22.33 lira
304.801 lira ve üzeri: 319.95 lira
Şube ve Çağrı Merkezi:
1-6.300 lira: 31.98 lira
304.801 lira ve üzeri: 639.90 lira

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KART AİDATI ÜCRETİ DEĞİŞTİ

Kredi kartı aidatı alımı vatandaşları rahatsızken ederken ücret değişimi gerçekleşti. Standart kartlarda 600 liradan başlayan kart aidatı bin 200 liraya kadar çıkıyor. Ek kartlardan alınan kart aidatı ücreti ise 250 ile 300 lira arasında değişiyor. Kamu bankalarında ise kart aidatları daha uygun seviyelerde tutuluyor.

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ÜÇÜNCÜ KEZ KARTINIZI KAYBEDERSİNİZ...

Kartınızı yenilemek isterseniz, ücretler değişti. İki kere kartınızı kaybetmeniz ya da çaldırmanız durumunda ücret alınmazken üçüncü kez kaybetmeniz durumunda ise 80 lira ile 150 lirasında ücret ödeme zorunda kalıyorsunuz.

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NAKİT AVANS

Nakit avans faiz oranı yüzde 5 iken, BSMV ve KKDF eklenince maliyet yüzde 6'yı aşmaktadır. Ayrıca, karttan nakit çekim limiti, kart limitinin sadece yüzde 25’i ile sınırlıdır. Taksitli nakit avanslarda ise bankalar genellikle 25 bin lira üzeri işlem yapmamaktadır. Nakit çekim gecikme faizi de yüzde 5.30 ve vergilerle birlikte yüzde 6.4’e kadar çıkabiliyor.

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KREDİ KARTI İLE OTOMOTİK FATURA ÖDEME

Kredi kartı ile otomotik fatura ödeme talimatının verilmesi durumunda ise ekstra komisyon ve faiz ödemek zorunda kalınabiliyor. Faturanın kartla ödendiği tarihten ekstrenin son ödeme tarihine kadar aylık nakit avans faizi uygulanmaktadır. Bu oran şu anda yüzde 5 olup, BSMV ve KKDF ile birlikte yüzde 6’yı geçmektedir. Ayrıca, SGK gibi kurumlara kartla prim ödemek de ek bir ücret gerektirebiliyor.

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ORTAK ATM'DEN PARA ÇEKERSİNİZ...

Bankalar, çeşitli işlemler için de belirli ücretler alıyor. Bunlar arasında ortak ATM'lerden para çekme ve yatırma, hesap açma, hesap özetleri ve ATM limit üstü para çekme gibi işlemler bulunuyor. Örneğin, ortak ATM’lerden para çekmek 1.04 lira artı azami çekilen tutarın yüzde 1.15’i kadar komisyon gerektiriyor. Posta yoluyla aylık hesap özeti almak ise 29 lira masraf doğuruyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
FAST banka EFT
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