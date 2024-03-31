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Fatih Altaylı'dan olay hareket! Turgut Özal örneğinden bahsederken bu hareketi yaptı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.03.2024 19:51
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı Teke Tek Seçim Özel canlı yayınında sıradışı anlar yaşandı. Altaylı Turgut Özal ile ilgili bir konuda konuştuğu sırada el hareketi yaptı. İzleyenlerin şaşkına döndüğü anlarda Altaylı 'kapak' işareti yaptı.

Fatih Altaylı'dan olay hareket! Turgut Özal örneğinden bahsederken bu hareketi yaptı

Fatih Altaylı’nın Özlem Gürses ile YouTube'da düzenlediği canlı yayında “Teke Tek Seçim Özel Yayını” programında ilginç anlar yaşandı.

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Fatih Altaylı eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilgili bir konudan konuşuyordu. Altaylı'nın açıklamaları şu şekildeydi:

"Turgut Özal aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı gibi bir kampanya yürütmüştü. 'Bizim partimiz dışında bir belediye başkanına oy verirseniz biz onları bağlarız koltuğa bir şey yapamazlar.' diyorlardı." dedi.

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HAREKETTEN SONRA DURAKSADI...

Ardından ise halkın Turgut Özal’ın açıklaması için verdiği tepkiyi göstermek adına 'kapak' işareti yaptı.

Ve canlı yayında olduğunu hatırlayarak duraksadı. Özlem Gürses ise devreye girerek sohbeti yumuşattı.


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