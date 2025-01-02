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Fatih Altaylı'dan 'yeni banknot' çıkışı! '5 bin liralık çıkarman lazım minimum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.01.2025 08:46
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500 TL ya da 1000 TL'lik banknot çıkıp çıkmayacağı tartışılmaya devam ederken gazeteci Fatih Altaylı bununla alakalı değerlendirmelerini aktardı. "200 liralık banknotlar çıktığında bu 138 Euro yapıyordu, bugün 8 Euro yapmıyor" diyen Altaylı, "Bugün 138 Euro yapacak bir banknot çıkarmaya çalışsan 5 bin liralık banknot çıkarman lazım minimum" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan 'yeni banknot' çıkışı! '5 bin liralık çıkarman lazım minimum'

Yeni banknotlar çıkacak mı? Yeni banknot çıkıp çıkmayacağı uzun süredir tartışılıyor. Bununla ilgili net bir açıklama gelmezken gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında 'yeni banknot' konusuyla ilgili yorumlarda bulundu. Altaylı "200 liralık banknotlar çıktığında bu 138 Euro yapıyordu, bugün 8 Euro yapmıyor. 130'u çöpe gitti. Bugün 138 Euro yapacak bir banknot çıkarmaya çalışsan 5 bin liralık banknot çıkarman lazım minimum" şeklinde konuştu. İşte detaylar...

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"NİYE ÇIKARMIYORLAR BİLMİYORUM, HALA KİMSE BİLMİYOR"

Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Orada şu çok enteresan bankalar biliyorsun ATM'lerdeki para çekme limitlerini artırdılar. İşte 5 bin gibi komik bir rakamdı. 100 dolar çekebiliyordun bankadan ya da 130 dolar çekiyordun. Şimdi onu artırdılar 20 bin liraya çıkarmışlar. 10 kişi 20 bin lira çekse ‘Güle güle! Para bitti ATM'de’ tam da öyle olacak.

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Zaten 200’lükleri veriyor sürekli ve çoğu ATM boş ve dikkat et gün içerisinde sürekli minibüslerle ATM'lere servis yapıyorlar. Niye çıkarmıyorlar bilmiyorum, hala kimse bilmiyor. Bu konuda bir açıklama da yok! Hani yapacağız, yapmayacağız. Hatta bir açıklama var; ‘yapmayacağız, programımızda yok’ dediler. Niye yok anlamış değilim, anlamak mümkün değil.

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"5 BİN LİRALIK BANKNOT ÇIKARMAN LAZIM MİNİMUM! HADİ ONU YAPMIYORSUN, ÇIKAR BİN LİRALIK EN AZINDAN"

Cevdet Yılmaz 6- 7 ay önce gerekirse demişti herhalde hala gerekmiyor. Bir kez daha söylüyorum; 200 liralık banknotlar çıktığında bu 138 Euro yapıyordu, bugün 8 Euro yapmıyor. 130'u çöpe gitti. Bugün 138 Euro yapacak bir banknot çıkarmaya çalışsan 5 bin liralık banknot çıkarman lazım minimum. O günkü 200 liraya eşdeğer olabilsin diye. Hadi onu yapmıyorsun da çıkar bin liralık en azından ya!"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı banknot
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