FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fatih Erbakan duyurdu! Kazandıkları belediyeler sonrası ilk icraatlarını açıkladı

Fatih Erbakan duyurdu! Kazandıkları belediyeler sonrası ilk icraatlarını açıkladı

05.05.2024 22:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart yerel seçimlerinde sürpriz parti olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kazandıkları belediyeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Hakkari'de Derecik'i ziyaret eden Erbakan “Bizim aldığımız 63 belediyenin bulunduğu yerlerde inşallah Refah marketleri kuracağız" dedi.

Fatih Erbakan duyurdu! Kazandıkları belediyeler sonrası ilk icraatlarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart seçimlerinde partisinden Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç'i ziyaret etti. Erbakan'ı Belediye Başkanı Hasan Dinç ve partililer karşıladı. Başkan Dinç'in makamına geçen Erbakan burada Belediye Başkanı Dinç'i tebrik etti.

ERBAKAN-63-BELEDIYEMIZIN-BULUNDUGU-YERL_49702 (3)

"SAMİMİ BİR ŞEKİLDE KUCAKLAŞMAK İÇİN BİZDE BURADAYIZ"

Daha sonra parti binasına geçen Erbakan burada toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, "Canla başla çalışarak, Derecik'e ve siz kıymetli Dereciklilere en hayırlı hizmetleri milli görüş olarak Yeniden Refah Partisi olarak, kıymetli belediye başkanımızın öncülüğünde gerçekleştireceğiz. Bu bölgede bulunmaktan dolayı büyük bahtiyarlık yaşıyorum. Erbakan hocamız bu bölge insanıyla dertlendi. Bu bölge insanın layık olduğu muameleye ulaşabilmesi için mücadele etti. Bu bölgede işsizliği önlemek için fakirliğin önlenmesi için çok önemli hizmetleri gerçekleştirdi. Bu bölge insanın hakkını savunurken yaptığı konuşmadan dolayı ceza aldı. Siyası yasaklı hale geldi. Kürt kardeşlerimizin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan Türküyle, Kürdüyle ve Arabıyla ümmet kardeşliği bilincinde İslam kardeşliği bilincinde bir ve beraber olmamız gereklidir. Bu çizgide 42 sene siyasetini yaptı. Türkiye’nin derdiyle dertlendi. Bu bölge insanı sevdi ve bağrına bastı. Bölge insanı üretime, istihdama ve kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa bunlarının hepsinin altında Erbakan hocamızın imzası var. Erbakan hocamız Batı’yı Doğu’dan ayırt etmedi. Konya'yı, Şırnak’tan ayırt etmedi. Bingöl’ü Kayseri’den ayırt etmedi. Bugün Yeniden Refah Partisi olarak milli görüş olarak bu bölgedeki insanları samimi bir şekilde kucaklaşmak için bizde buradayız." dedi.

ERBAKAN-63-BELEDIYEMIZIN-BULUNDUGU-YERL_49702 (2)

İLK İCRAATLARINI AÇIKLADI

Yerel seçimlerde kazandıkları tüm belediye bünyelerinde 'Refah Market' kuracaklarını söyleyen Erbakan, şöyle konuştu:

"Derecik Belediyemiz çok önemli bir hizmetler üstlenecek inşallah. Derecik belediyemiz sayesinde bu bölgede istihdama ve kalkınmaya yönelik ekonomik katkı sunabilecek adımları atacağız. Bizim aldığımız 63 belediyenin bulunduğu yerlerde inşallah Refah marketleri kuracağız. Bu refah marketleri o bölgede inşallah satış yapacak. 63 belediyemizi bulunduğu yerlerde üretilen ürünleri alıp o marketlerde satışını sağlayacağız. Derecik'in tahini ve unu gerekirse Urfa’da satılacaktır. Belediyecilik hizmetlerine ilave olarak o bölgenin halkına istihdam sağlayacak ve o bölgenin halkına gelir sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Derecik yıllar boyunca milli görüşe destek olan bir bölgemiz. Vatanını seven Kürdüyle Türküyle Arabıyla bu milletin kardeşliğine inanan insanların diyarı. Şehitler diyarı. Burada yıllar boyunca şehitler vermiş ve neredeyse her hanede bir şehit çıkmış bir bölge. Bu bakımından Derecik’e hizmet etmek bizler için bir ibadettir."

ERBAKAN-63-BELEDIYEMIZIN-BULUNDUGU-YERL_49702 (1)

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da çıkarılıyor! İlk ateş yandı: "Bu hafta dağıtıma başlanıyor"İstanbul'da çıkarılıyor! İlk ateş yandı: "Bu hafta dağıtıma başlanıyor"
Kakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşüKakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşü
Lüks araçla alevlenen tartışmalara son noktayı koydu!Lüks araçla alevlenen tartışmalara son noktayı koydu!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Erbakan
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da bir araya geldiler! Eski İYİ Partili isim parti kuruyor, ismi de belli oldu

Ankara'da bir araya geldiler! Eski İYİ Partili isim parti kuruyor, ismi de belli oldu

Rıdvan Dilmen şampiyonluk için konuştu, F.Bahçelileri kızdırdı!

Rıdvan Dilmen şampiyonluk için konuştu, F.Bahçelileri kızdırdı!

İstanbul'da çıkarılıyor! İlk ateş yandı: "Bu hafta dağıtıma başlanıyor"

İstanbul'da çıkarılıyor! İlk ateş yandı: "Bu hafta dağıtıma başlanıyor"

Enflasyon, emekliler, öğretmen atamaları... Kabine yarın toplanıyor

Enflasyon, emekliler, öğretmen atamaları... Kabine yarın toplanıyor

IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi!

IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi!

Ekmeğe zam iddiası! Tarih ve rakam verdi

Ekmeğe zam iddiası! Tarih ve rakam verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.