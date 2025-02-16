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Fatih Karahan'dan faiz mesajı! "Harekete geçmeye hazırız"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.02.2025 19:49
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan faiz indirim süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Karahan başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğuna dikkat çekti. Karahan, "Riskler pek çok nedenden ötürü var ve biz harekete geçmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Fatih Karahan'dan faiz mesajı! "Harekete geçmeye hazırız"

Reuters’ın aktardığına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bankanın aralık ayından bu yana kademeli olarak faiz indirimine gittiğini belirterek, aralık ve ocak aylarında politika faizini 250'şer baz puan düşürdüklerini ifade etti.

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"HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ"

Suudi Arabistan'daki konferansta konuşan Karahan, başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğuna dikkat çekti. "Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor" diyen Karahan, "Riskler pek çok nedenden ötürü var ve biz harekete geçmeye hazırız" şeklinde konuştu.

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TCMB'nin politika faizi, Aralık ayından önceki sekiz ay boyunca yüzde 50'de sabit tutulmuştu. Şu anda faiz oranları yüzde 45 seviyesinde...

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası faiz indirimi
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