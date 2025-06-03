Fatih Portakal ters köşe yaptı, grevdeki işçilere destek çıktı: "O hükümetin ayıbı"

İzmir'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmadı ve DİSK’e bağlı 23 bin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı grev kararı aldı. İşçilerin grev kararı almasının üzerinden 6 gün geçerken, şehrin bazı noktalarında çöp yığınları oluştu, toplu taşımada aksaklıklar yaşandı.

“Eşit işe eşit ücret” talebi ile greve giden işçiler, aynı yerde aynı işi yaptıkları bir başka sendikaya bağlı işçilerle aynı seviyeye gelebilmek için maaşlarının yükseltilmesini talep ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ise sendikanın isteklerinin bütçelerini aştığını ifade ederek talepleri reddediyor.

Söz konusu İzmir'de yaşanan grev kamuoyunu ise ikiye bölmüş durumda. Bir kesim belediye başkanını haklı görürken bir diğer kesim de işçilere hak veriyor.

GREVDEK İŞÇİLERE FATİH PORTAKAL'DAN DESTEK

İzmir’de düzenlenen geniş çaplı işçi eylemini desteklediği açıklayan isimlerden biri de son olarak gazeteci Fatih Portakal oldu.

Sözcü TV’deki ana haber bülteninde yaptığı açıklamada Fatih Portakal, asgari ücretin 22 bin lira olmasının hükümetin ayıbı olduğunu, bu eylemin Konya’da olsa hükümetin bastıracağının da doğru olduğunu ancak işçilerin mücadelesinin haklı olduğunu ifade etti.

"ASGARİ ÜCRETİN 22 BİN TL OLMASI HÜKÜMETİN AYIBI"

Portakal yaptığı açıklamada "Bu talebi bir sorun olarak görmüyorum bir kere. Ben örgütlü mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bana diyebilirsiniz 'asgari ücret 22 bin TL falan filan' diye. O hükümetin ayıbı. Şöyle de diyebilirsiniz. 'Bu grev Konya'da yapılsa hükümet bastırır, polis bastırır falan' O da olabilir. Evet. Olmaz diye bir şey yok. Ama burada bu insanların hakkını konuşmak gerekiyor. Bu insanlar neyi istiyor?" ifadelerini kullandı.