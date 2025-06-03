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İzmir'deki grevde çöp toplayan Başkan Cemil Tugay ile tartışmıştı! Sendika yöneticisi için olay iddia: 58 akrabası belediyede çalışıyor

İzmir grevinde 6. güne girilirken, çöpleri toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen sendika yöneticisi için gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasının İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül'ün eşi dahil olmak üzere belediyenin çeşitli iştiraklerinde çalışan 58 akrabasının olduğu iddia edildi.

İzmir'deki grevde çöp toplayan Başkan Cemil Tugay ile tartışmıştı! Sendika yöneticisi için olay iddia: 58 akrabası belediyede çalışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamazken, 23 bin işçi grev kararı almıştı. 6 gün önce alınan grev kararı nedeniyle şehrin birçok bölgesinde çöp yığınları oluşurken, toplu taşımada da aksaklıklar yaşanıyor.

BELEDİYE BAŞKANIYLA TARTIŞMIŞTI

Şehirde oluşan çöp yığınlarını temizlemek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inerken, temizlik sırasında İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ve Tugay arasında tartışma yaşanmıştı.

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'ÇÖP GÖRÜRSEM ARAYACAĞIM, BAŞKANIM GEL TEMİZLE DİYECEĞİM'

Grevin beşinci gününde İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, CHP’li Başkan Cemil Tugay’ı hedef alarak işçilere yaptığı konuşmada “Allah var, iyi temizlik yapıyor. Bir çöp görürsem arayacağım, başkanım gel temizle diyeceğim” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada tartışmalara konu olan bu sözler sonrası DİSK’li Ercan Gül hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

58 AKRABASININ BELEDİYEDE ÇALIŞIYORMUŞ

OdaTv'den Gamze İşler'in haberine göre, sendika şube başkanı Ercan Gül’ün şu anda eşi dahil olmak üzere 58 akrabasının belediye iştiraklerinde çalıştığı ve bu isimlerin tamamının grevde olduğu öğrenildi.

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Ercan Gül'ün Eşi D.Gül'ün büro personeli olduğu öğrenilirken, diğer akrabalarının ise ilkokul ve açıköğretim lise mezunu olduğu iddialar arasında yer aldı.

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İzmir DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu grev sendika
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