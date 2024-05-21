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Fatih Terim Denizbank'a maddi manevi tazminat davası açtı! 'Gerekli açıklama yapılacak'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.05.2024 11:01
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Uzun seneler Galatasaray'da ve milli takımda teknik direktörlük yapan kısa süre önce de Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim'den hamle geldi. Deneyimli futbol adamının avukatları Denizbank aleyhinde dava açıldığını duyurdu.

Fatih Terim Denizbank'a maddi manevi tazminat davası açtı! 'Gerekli açıklama yapılacak'

Fatih Terim'in avukatları Okan Demirkan ve Nevzat Kaan Karcılıoğlu, deneyimli teknik adamın hem Denizbank hakkında hem de Seçil Erzan hakkında şikayetçi olunduğunu açıkladı. Açıklamada, 'Müvekkilimiz Fatih Terim gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır' denildi.

İŞTE TERİM'İN AVUKATLARININ AÇIKLAMASI

'Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır.

Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca, Müvekkilimiz 2 Haziran 2023 tarihinde, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikayetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olmuştur.

'FATİH TERİM GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAK'

Son olarak şu hususu da ifade etmek isteriz: Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır. Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir. Bu süreçte, hukukun izin verdiği ölçü ve zamanlarda müvekkilimizi ilgilendiren konularda gerekli açıklama ve bilgilendirmeler yine tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.'

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim DenizBank
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