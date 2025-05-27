Faturalardaki devlet desteğine yeni düzenleme! Bu sınırı aşarsanız... İkinci bir şans da var ama kimlerin faydalanacağı belli oldu...

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Buna göre, devlet desteği yüm abonelere sabit olarak değil aylık elektrik tüketim miktarına göre belirlenecek. Böylece, belirlenen sınırın üzerinde elektrik tüketen aboneler, faturalarının tamamını kendisi ödeyecek.

SINIR NE KADAR OLDU?

Düzenlemeye göre, konut aboneleri için belirlenen sınır 417 kilovatsaat oldu. Yani, 417 kWh altında kalanlar devlet desteği almaya devam edecek. Bu sınırın üzerinde harcama yapanlar, destekten yararlanamayacak.

SINIRI GEÇEN FATURAYI TEK ÖDÜYOR

Yapılan hesaplamalara göre ortalama konut tüketimi aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplandı. 417 kilovatsaat ve üzeri tüketim, yaklaşık 1047 TL fatura değerine karşılık geliyor.

TİCARETHANELER VE SANAYİ BÖLGELERİNE DE SINIR GELDİ

Ticari işletmeler ve sanayi aboneleri için ise yıllık tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınırın üzerindeki tüketimlerde, elektrik faturalarına yüzde 11'e kadar artış yansıtılacak.

Ayrıca, Piyasa Takas Fiyatı (PTF) esas alındığında destek dışı faturalara azami yüzde 93 zam gelebileceği belirtiliyor.

DESTEKTEN KİM FAYDALANACAK?

Habertürk'ün haberine göre, 2024 yılı toplam tüketimi 5.000 kilovatsaatin altında olan konut aboneleri, destekten aynen faydalanmayı sürdürecek. Günlük 8 kWh tüketimin altındaki harcamalarda destek oranı yüzde 60, 8 kWh üzerindeki harcamalarda ise yüzde 40 olarak uygulanacak.



TÜKETİMİNİ DÜŞÜREN DESTEK ALACAK!

Düzenleme, tüketimini düşüren aboneleri de kapsıyor. 2025 yılında tüketimini belirlenen sınırın altına çeken bir abone, 2026 yılında yeniden devlet destekli tarifeye geçebilecek.