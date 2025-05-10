Faturası 45 bin liraya kadar çıkıyor! Talep çok olunca korsanı da yetkisi olmayanı da var, o sınırı geçen soluğu arabulucuda alacak

Bahar havalarının gelmesi ile beraber evden eve nakliyata olan talep de artmaya başladı. Sektörde hareketliliğin olması ile beraber korsa nakliyeciler de işbaşına düştü. Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bağlar, özellikle İstanbul'da işlerin yoğun olduğunu ifade etti ve 23 Nisan'daki depremin ardından insanların güvenli bölgelere taşınmak istediğini belirtti.

KORSAN FİRMALARA DİKKAT!

Özellikle İstanbul'dan Ege ve İç Anadolu bölgelerine göç hareketliliği gözlemlediklerini ifade eden Bağlar, "İstanbul içinde Bağcılar, Zeytinburnu gibi bölgelerde şu anda taşınmalar var. İnsanlar sağlam binalara, yeni binalara taşınmaya özen gösteriyorlar. Derneğimize de taşınma yönünden telefonlar geliyor. Biz de web sitemizden üyelerimize yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Tüketicilere korsan firmalara karşı uyarılarda bulunan Bağlar, taşıma yapan firmaların yetki belgesinin bulunması gerektiğine dikkati çekti.



EV TAŞIMANIN MALİYETİ NE KADAR?

Bağlar, 2+1 evin taşınma maliyetinin İstanbul içerisinde 25 bin lira ile 35 bin lira, 3+1 evin ise yaklaşık 35 bin lira ile 45 bin lira olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Fiyatlar şehir içi ve şehir dışı taşınmalara, kat durumu ve ek hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Son dönemde tüketicilerin depolamaya da ilgisi arttı. Müşteriler eşyalarını oda şeklindeki depolara koyarak, anahtarı müşteriye teslim ediyorlar. Depolara talep şu anda yüksek. 3+1 ya da 4+1 ev eşyası olanlar daha küçük evlere taşındıklarında geri kalan eşyalarını burada depoluyorlar."

TAŞIMA SIRASINDA FİYAT YÜKSELTİYORLAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü de yaz sezonu, kentsel dönüşüm gibi etkenlerle ev taşınma işlemlerinde hareketlilik yaşandığını anlattı. Güllü, tüketicilerin taşımayla ilgili başlıca şikayetlerinin eşyalara zarar verilmesi, kaybolması ya da taşıma sırasında fiyat yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Tüketicilerin taşıma işlemlerinde mağdur olmamaları için dikkat etmesi gereken hususlar bulunduğunu dile getiren Güllü, "Öncelikle tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen taşıma sözleşmesi düzenlenmelidir. Bu sözleşmeyle tarafların hakları ve yükümlülükleri belirleneceğinden, taşıma işleminin ücreti, ne zaman yapılacağı, taşınacak eşyalarda kırık, çizik gibi hususlar belirtilmiş olacağından mağduriyet ve şikayetler azalacaktır" ifadelerini kullandı.

TAŞIMA SİGORTASI YAPTIRILABİLİR

Güllü, taşıma işlemi sırasında eşyaların uğrayabileceği hasarlar için taşıma sözleşmesiyle taşıma sigortası da yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taşıma sigortasının taşıyıcı tarafından yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Nakliye şirketi taşıma sigortası yapmıyorsa mutlaka tüketici taşıma sigortasını kendisi yaptırmalı. Taşıma poliçesinin taşıma sırasında uğranılacak zararları kapsayıp kapsamadığı da kontrol edilerek poliçenin bir örneği saklanmalıdır. Taşınacak eşyalar arasında yer alan kıymetli eşyaların listesi yapılmalı ve taşıyıcıya imzalatılarak bir nüshası tüketici almalıdır. Taşıma işlemi korsan firmalar ya da yetkisiz kişilere yaptırılmamalıdır. Mağdur olmak istemeyen taşınacak tüketicimiz firmaları iyi araştırmalı, korsan ve yetkisiz firma olmamasına dikkat etmelidirler. Taşıyıcının yetki belgesinin mutlaka kontrol edilmesi gerekmekte."

149 BİN LİRA VE ÜZERİ MAĞDURİYETLERDE...

Taşıma işlemi sırasında mağduriyet yaşayan tüketicilerin uğradığı zararı gösterir belgelerle 149 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğine dikkati çeken Güllü, 149 bin lira ve üzeri mağduriyetler için arabulucuya başvurulması, uzlaşma sağlanamadığı takdirde arabulucudan alınacak uzlaşmazlık tutanağıyla tüketici mahkemesinde dava açılabileceğini sözlerine ekledi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır