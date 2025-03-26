Fazla ödeme alacaklar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... Tek tek hesapladı

Ramazan ayının son günlerine girilirken Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nda resmi tatil 3,5 gün olacak. Peki, bu süreçte çalışmaya devam edenler nasıl ücret alacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışanlar için ücretlendirme ve fazla mesai ile ilgili detayları aktardı. İşte bayramda çalışanların alacağı ücretler...

BAYRAMDA ÇALIŞANLAR İÇİN ÜCRETLENDİRME

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "İş hukukumuzda dinî bayram günlerinde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Karakaş "Resmî bayram günlerinde işçilerin çalıştırılmaması genel kural olmakla birlikte bayramda çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırılması tarafların karşılıklı iradelerine bırakılmıştır" dedi.

30 BİN TL ALAN BİR ÇALIŞAN İÇİN 33 BİN 500 TL'LİK ÖDEME

Çalışan ve çalışmayan işçilerin ücretleri ile ilgili ise Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmelerde hüküm bulunmaması hâlinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının alınması şattır. İş yerlerinde çalışan işçilere her bir bayram günü için;

Hiç çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,

Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ilave ücret ödenmesi gerekecektir.

Yüzde usulünün uygulandığı iş yerlerinde de işçi ücretlerinin işverence işçiye ödenmesi gerekmektedir"

Aylık 30 bin TL ücret alan bir çalışanın alacağı ücretle ilgili de bilgi veren Karakaş "Örneğin bir markette kasiyer olarak çalışan Duran Bey, aylık 30.000 TL ücret alıyorsa, günlük ücreti 1.000 TL’dir. Duran Bey’in, her bir bayram günü çalışmazsa maaşında ve sigortasında herhangi bir eksiltilme yapılmadan ücretleri tam olarak yatırılacaktır. Ancak örneğimizdeki Duran Bey’in, tatil yapmayarak çalışırsa; o gün için 1.000 TL yerine 2.000 TL’ye hak kazanacaktır. Bu durumda Duran Bey’in üç buçuk günlük (bayramdan bir gün öncesi için de yarım gün) kazancı (3,5X1.000=) 3.500 TL’dir. Böylece örneğimizde adı geçen Duran Bey’e 2024 Nisan ayı için toplamda 33.500 TL ödeme yapılması gerekecektir. Diğer yandan bu ücret artışının SGK emekliliğinde de faydası olacaktır" dedi.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Peki, fazla mesai konusunda ücretlendirme nasıl olacak? Bununla ilgili ise Karakaş "Bayram günü olarak kabul edilen günlerde işçi normal çalışma süresinin üzerinde çalışıp fazla mesai yaparsa ayrıca ilave bir günlük ücrete ek olarak %50 zamlı fazla çalışma ücretine de hak kazanmaktadır. Bu nedenle bayram günü çalışan işçiler fazla mesai yapmazlar ise her halükârda çifte yevmiyeye hak kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Fazla mesai yapılması halindeki ücretlendirmeyi detaylandıran Karakaş "Fazla mesai yaparlarsa çift yevmiyenin yanı sıra her fazla mesai saati için %50 zamlı fazla çalışma ücretine de hak kazanacaklardır. Hemen belirtelim ki; fazla mesai ücretleri de işçinin emeklilik maaşının hesabında SGK tarafından dikkate alınmaktadır" dedi.