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Fed açıkladı: JPMorgan Chase'e 348,2 milyon dolar ceza!

15.03.2024 09:26
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ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'e ticari izleme programındaki eksiklikler nedeniyle 348,2 milyon dolar ceza verildi.

Fed açıkladı: JPMorgan Chase'e 348,2 milyon dolar ceza!

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, JPMorgan Chase'in, firmanın ve müşterilerin ticari faaliyetlerini piyasa suistimalleri açısından izlemeye yönelik programının yetersiz olması nedeniyle cezaya çarptırıldığı bildirildi.

FED DUYURDU

Fed'in Bankaya 98,2 milyon dolar ceza verdiği belirtilen açıklamada, JPMorgan Chase'in 2014 ile 2023 yılları arasında meydana gelen yetersiz izleme uygulamalarını gözden geçirmesi ve düzeltici eylemlerde bulunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Fed'in Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ile koordineli olarak harekete geçtiği ve OCC tarafından açıklanan cezayla birlikte Bankaya toplam 348,2 milyon dolar para cezası verildiği kaydedildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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