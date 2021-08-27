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Fed Başkanı'ndan varlık alımı açıklaması

27.08.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed Başkanı Jerome Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir" açıklamasını yaptı.

Fed Başkanı'ndan varlık alımı açıklaması

Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Fed
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