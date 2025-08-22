Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı için faiz indirimi sinyali: "Risk dengesi değişiyor"

Fed Başkanı Jermome Powell Jackson Hole'de yaptığı konuşmada tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin artık açıkça görüldüğünü belirtti.

Risklerin değişmesinin faiz oranlarının ayarlanmasını gerektirebileceğini dile getiren Powell, uzun vadeli olarak yüzde 2 enflasyon hedefinin hâlâ para politikasıyla uyumlu olduğunu söyledi.

"YENİ BİR NORMAL İÇİNDE İLERLEDİK"

Hedef enflasyona yaklaşırken ılımlı sıkılaştırıcı adımları atılmaya devam ettiklerine vurgu yapan Powell, "Esnek bir enflasyon hedeflemesine geçti, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin aslında çok da büyük sorun yaratmadığını gözlemledik" ifadelerini kullandı.

Son beş yılda büyük şoklarla karşılaştıklarını belirten Powell, yeni bir normal içinde ilerlediklerini söyledi.

Powell'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

Para politikası ile ilgili yapılan değişiklikler ekonomi anlayarak yapılıyor. Tarifelerin etkisiyle tek seferlik fiyat artışının kalıcılığını takip etmemiz gerekiyor. Enflasyonda aşağı yönlü riskler oluşabilir ama şu an risk görmüyoruz."

HİSSE SENETLERİ YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

Powell büyümede yavaşlamanın tüketici kaynaklı olduğunu da belirtti. Powell konuşurken hisse senetleri ve hazine bonoları yükseldi, dolar düştü.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır