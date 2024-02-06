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Fed'den ABD bankaları için kredi uyarısı

06.02.2024 15:56 | Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankası "Bankalar bazı kredi türlerinde kredi standartlarını daha da sıkılaştıracak" açıklamasını yaptı.

Fed'den ABD bankaları için kredi uyarısı

ABD bankaları bu yıl faiz oranlarının düşmesiyle birlikte kredi talebinde artış beklerken, bazı kredi türlerinde kredi standartlarını daha da sıkılaştıracak. Fed tarafından yapılan ankete göre, bankalar bu yıl ticari gayrimenkul, kredi kartı ve otomobil kredilerinde standartları sıkılaştıracak olmalarına neden olarak teminat değerlerindeki bozulmayı ve daha az elverişli bir ekonomik görünümü gösterdi. Ankete göre ayrıca kredi kalitesinin çoğu kredi türünde kötüleşmesini bekliyorlar.

CNN Türk'te yer alan habere göre anket, 2023'ün dördüncü çeyreğinde kredi standartlarını sıkılaştıran bankaların oranının bir önceki çeyreğe kıyasla daha az olduğunu ve kredi talebinin biraz iyileştiğini de gösterdi.

JPMorgan ekonomisti Daniel Silver, "Ciddi sıkılaştırmadan uzaklaşma ve net gevşemeye doğru hareket muhtemelen ekonomik faaliyet için olumlu bir gelişme" diye yazdı.

Continuum Economics'te kıdemli ekonomist olan Dave Sloan, anket bulgularının "gevşeme için herhangi bir aciliyet yaratma olasılığının düşük olduğunu" savundu.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fed kredi banka abd
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