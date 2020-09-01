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Fed'den faiz açıklaması: Düşük işsizlik yeterli değil

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

Fed Başkan Yardımcısı Clarida, Fed'in yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını belirterek, "Negatif faiz oranlarını ABD bağlamında cazip bir politika seçeneği olarak görmüyoruz" dedi.

Fed'den faiz açıklaması: Düşük işsizlik yeterli değil

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte, Fed'in yeni para politikası çerçevesine ilişkin konuştu.

Genel olarak ekonomik manzaranın 2012'den bu yana önemli şekilde değiştiğini anımsatan Clarida, bunun sonucu olarak para politikası stratejisinin de çeşitli boyutlarda gelişmesi gerektiğini kabul ettiklerini dile getirdi.

Clarida, Fed'in para politikası stratejisindeki değişikliği "önemli bir dönüm noktası" olarak tanımlayarak, ekonomideki gelişmelerin ve düşük faiz oranlarının para politikasındaki yeni yaklaşımı gerektirdiğini anlattı.

Yeni çerçevede "ortalama" yüzde 2 enflasyonun hedefleneceğini hatırlatan Clarida, maksimum istihdamın ise geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olarak belirlendiğini yineledi.

Clarida, "Yeni çerçevemizde düşük bir işsizlik oranı, fiyat enflasyonunun devam ettiğine, zorunlu seviyenin üstüne çıkma ihtimali olduğuna ya da finansal istikrar endişelerini baskıladığına dair kanıt olmadığında, tek başına politika eylemi için yeterli olmayacaktır." diye konuştu.

Fed'in para politikası araçlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Clarida, sözlü yönlendirme ve büyük varlık alımlarının ekonomiyi desteklemeye yönelik etkili kaynaklar olmaya devam ettiğini vurguladı.

Clarida, "Negatif faiz oranlarını ABD bağlamında cazip bir politika seçeneği olarak görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell, 27 Ağustos'ta para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

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