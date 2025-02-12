Fed'den faiz mesajı, doğal gazda büyük belirsizlik... 'Piyasa iki temel korku arasında sıkışmış durumda'

Fintables, 12 Şubat 2025 Çarşamba gününden öne çıkan başlıkları aktarıyor...

☑ Powell, faiz indirimi konusunda aceleleri olmadığını yineleyerek, enflasyonla mücadelenin dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Fed Başkanı, işgücü piyasasındaki dengeli seyir sayesinde sabırlı kalabileceklerini belirtiyor.

☑ Avrupa’da doğal gaz fiyatları, düşük stok seviyeleri ve soğuk hava koşulları nedeniyle yükselişe geçti. Piyasalar, Rus gazının geri dönüş ihtimalini yakından izlerken, stokların beklenenden hızlı tükenmesi fiyat baskısını artırıyor.

☑ Trump’ın ticaret politikaları, piyasalarda yeni dalgalanmalar yaratıyor. ABD tahvil faizleri, büyüme endişeleri ve ticaret savaşlarının yaratacağı enflasyon riski arasında sıkışmış durumda.

☑ TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve yıl sonunda enflasyonun %24’e gerilemesinin hedeflendiğini söyledi. Fiyat istikrarının, reel sektör için en büyük öncelik olduğu vurgulandı.

AJANDA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

ABD’de TÜFE verisi açıklanacak. Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde konuşacak.

Yoğun bir bilanço günü olacak. İş Bankası, Tofaş, Ereğli’nin yıllık tablolarını açıklaması bekleniyor.

POWELL

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını ayarlamak için acele etmeye gerek olmadığını belirterek, yetkililerin borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda sabırlı davranacaklarını bir kez daha vurguladı. Powell, Salı günü Senato Bankacılık Komitesi’ne yaptığı açıklamada, “Politika duruşumuz şu anda önceki döneme kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı ve ekonomi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu nedenle politika duruşumuzu değiştirmek için acelemiz yok.” dedi. Powell, enflasyonla mücadelede çok hızlı ya da fazla bir gevşemenin ilerlemeyi sekteye uğratabileceğini, ancak çok yavaş veya az bir gevşemenin de ekonomik faaliyet ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabileceğini ifade etti.

Powell’ın açıklamaları, Fed’in ocak ayında politika faizini sabit bırakmasının ardından yaptığı konuşmalarla büyük ölçüde tutarlılık gösterdi. Fed, 2024 yılı boyunca üç toplantıda faiz oranlarını düşürmüştü. Ancak Powell ve diğer Fed yetkilileri, enflasyonun düşüşünde daha fazla ilerleme görmeden faiz indirimlerine devam etmeyeceklerini vurguladılar. Aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin daha fazla detay beklediklerini belirttiler. Powell, ABD işgücü piyasasının sağlıklı kaldığını ve bu durumun Fed’in faiz indirimlerini değerlendirme konusunda sabırlı olmasına imkan sağladığını belirtti. İşgücü piyasasını “genel olarak dengeli” olarak nitelendiren Powell, bunun enflasyonda büyük bir baskı yaratmadığını ifade etti.

DOĞAL GAZ

Avrupa doğal gaz fiyatları son bir ayda %30 yükselerek daha soğuk hava koşulları, zayıf yenilenebilir enerji üretimi ve arz endişeleri nedeniyle depolama seviyelerini zorluyor. Stok seviyeleri 2022’den bu yana en düşük seviyelerine inerken, yeniden doldurma maliyetleri yükseliyor. Almanya, gaz stoklarını artırmak için sübvansiyonları değerlendirirken, piyasalar Rus gaz akışlarının olası geri dönüşünü yakından izliyor. Avrupa’daki referans doğal gaz piyasası olan Hollanda TTF’de (Title Transfer Facility) doğal gaz vadeli fiyatları salı günü megavat saat başına €59’a yükselerek iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. AB genelinde doğal gaz depolama seviyeleri ortalama %48,48’e düşerek, yılın bu döneminde olması gereken seviyenin oldukça altına indi.

ING emtia analistleri Warren Patterson ve Ewa Manthey, “Son dönemdeki fiyat artışı, mevsim normallerinin altındaki soğuk hava, azalan yenilenebilir enerji üretimi ve düşük stok seviyelerinden kaynaklandı” dedi. Normalde ilkbahar ve yaz ayları, düşük talep ve daha uygun fiyatlar nedeniyle depoların doldurma zamanıdır. Ancak bu yıl piyasa, bu stratejiyi giderek daha maliyetli hale getiriyor. Goldman Sachs, Avrupa’nın stoklarını Ekim ayına kadar en az %85 seviyesine çıkarmak için LNG ithalatını beklenenden %8 daha fazla artırması gerektiğini tahmin ediyor. Goldman Sachs emtia analisti Samantha Dart, “Avrupa’nın gaz dengeleri beklediğimizden çok daha sıkışık” dedi.

Piyasayı tamamen değiştirebilecek en büyük belirsizliklerden biri, Rus gazının Avrupa’ya geri dönme olasılığı. AB, Rus enerjisine olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olsa da Ukrayna üzerinden hâlâ bir miktar gaz akışı devam ediyor. Eğer Moskova ve Kiev arasında bir barış anlaşması sağlanırsa, Rus gazı sevkiyatlarının artması fiyatları aşağı çekebilir. Goldman Sachs, Rusya’nın boru hattı akışlarının savaş öncesi seviyelere dönmesi durumunda Avrupa gaz fiyatlarının yaz 2025’te şu anki tahminlere göre %36 ila %56 oranında düşebileceğini öngörüyor.

TRUMP TRADE

ABD’de tahvil piyasalarında da değişen beklentiler dikkat çekiyor. İlk etapta, Trump’ın enflasyonu yükselteceği ve faizlerin artırılacağı yönündeki beklentiler, 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizlerini ocak ayında %4,8 seviyesine kadar çıkardı. Bu, tahvil piyasasında 2023 sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeydi. Ancak yatırımcıların artık büyüme üzerinde daha fazla endişelenmeye başlamasıyla tahvil fiyatları yükseldi ve getiriler %4,54 seviyesine geriledi. JPMorgan Asset Management’ın baş küresel stratejisti David Kelly, “Piyasa şu an iki temel korku arasında sıkışmış durumda. Bir yanda ticaret savaşının enflasyonu artıracağı korkusu var, diğer yanda ise ABD ve küresel ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği endişesi öne çıkıyor.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında Meksika ve Kanada’ya uygulamayı planladığı tarifeleri son anda erteledi. Ancak Çin’den ithal edilen mallara ek %10 gümrük vergisi getirdi ve Japonya’ya da yeni tarifeler uygulamayı düşünebileceğini açıkladı. Buna ek olarak, çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getireceğini duyurdu. Başkan Trump’ın ticaret politikalarına yönelik bu belirsizlik, yatırımcıların küresel ticaret üzerindeki olası etkileri yeniden değerlendirmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl, gelişmekte olan piyasaların, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde en büyük zarar görenler arasında olması bekleniyordu. Ancak, 2025’in başından itibaren gelişmekte olan ülke para birimlerinde beklenmedik bir toparlanma görüyoruz.

ATIŞTIRMALIKLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak ve Denizli’de iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek para politikası ve makroekonomik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını vurgulayarak, “Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz.” dedi. Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyon sürecinin tesis edildiğini belirten Karahan, yıl sonunda enflasyonun %24’e gerilemesini hedeflediklerini ifade etti. Sunumda, sıkı para politikasının yurt içi talepte dengelenme, TL’de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelmeyle dezenflasyonu güçlendirdiği, maliye politikasıyla artan eşgüdümün bu sürece önemli katkı sağladığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 perakende satış endekslerini açıkladı. Verilere göre, ticaret hacmi Aralık ayında yıllık bazda %8,2 artış kaydetti. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı %5,1, toptan ticaret satış hacmi %6,7, perakende ticaret satış hacmi ise %13,5 yükseldi. Aylık bazda bakıldığında ise ticaret satış hacmi %4,7 artarken, motorlu taşıtlar ve motosiklet satış hacmi %0,9, toptan ticaret %7,3 ve perakende ticaret %0,4 yükseldi. Kasım ayında kampanyaların etkisiyle perakende satış hacminde belirgin bir artış görülmüş ve yıllık bazda %16,4’lük büyüme kaydedilmişti. Aylık bazda ise %1,9’luk artış yaşanmıştı. Aralık ayında ise perakende ticaretin büyüme hızı bir miktar yavaşladı, ancak sektör genelinde yıllık bazda güçlü performans devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle toplam 21 milyar 211,3 milyon lira borçlanmaya gitti. 5 ay (161 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracında basit faiz %38,93, bileşik faiz ise %43,21 olarak gerçekleşti. İhaleye nominal olarak 32 milyar 903,8 milyon liralık teklif gelirken, nominal satış 13 milyar 83,1 milyon lira, net satış ise 11 milyar 161,3 milyon lira oldu. Kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 17 milyar 838 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, bugünkü ihale sonucunda toplamda 21,2 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarının görülebileceği ve karşılaştırma yapılabileceği internet sitesinin erişime açıldığını duyurdu. Merkez Bankası ve ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen bu proje kapsamında, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketlerine ait fiyat verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı. Vatandaşlar, marketfiyatı.[org].tr adresinden fiyat karşılaştırmaları yapabilecek. TÜBİTAK BİLGEM, veri kalitesini artırmak amacıyla çeşitli algoritmalar kullanarak aykırı değerleri temizledi ve bu verileri CimriMarkette ve MarketTamam uygulamalarıyla paylaşarak anlık güncellenmesini sağladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Hamas’tan, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında ‘önümüzdeki günlerde’ serbest bırakılması planlanan 9 sağ esiri teslim etmesini beklediği belirtildi. İsrail, bu esirlerin serbest bırakılmadan ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelere katılmayacağını açıkladı. Mevcut anlaşmaya göre, ilk aşamada 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyordu ve şu ana kadar 13 İsrailli ile 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Öte yandan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne sürerek, 15 Şubat’ta planlanan esir takasını askıya aldığını duyurdu.

Kaynak: Fintables