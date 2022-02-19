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Fed'den üst düzey yetkililere yatırım yasağı

19.02.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl bazı Fed yetkililerinin isimleri bankanın 2020'de satın aldığı bazı varlıklara sahip olduğuna ilişkin haberler yer almıştı. Bunun ardından Fe), üst düzey yetkililerinin hisse senedi, tahvil, kripto para, döviz ve emtia gibi yatırımlarına yasak getirdi.

Fed'den üst düzey yetkililere yatırım yasağı

Fed'den yapılan açıklamada, politika yapıcıların yatırım faaliyetlerine yönelik bir dizi kuralın kabul edildiği belirtilerek, halkın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çalışmalarının tarafsızlığına ve bütünlüğüne olan güveninin desteklenmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Bu kurallar kapsamında üst düzey Fed yetkililerinin bireysel hisse senedi veya fon alımlarının yasaklandığı belirten açıklamada, yetkililerin tahvil, kripto para, emtia veya döviz yatırımlarına da yasak getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yetkililerin türev sözleşmelerine girmesi, açığa satış yapması ile marj üzerinden menkul kıymet alımlarının da yasaklandığı ifade edildi.

HERHANGİ BİR İŞLEM İÇİN ONAY ALMALARI GEREKECEK

Fed yetkililerine menkul kıymet alım ve satımları için 45 gün önce bildirimde bulunma zorunluluğunun da getirildiği belirtilen açıklamada, bu tür işlemlerden önce onay alınması ve yatırımların en az bir yıl süreli olması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, piyasa stresinin arttığı dönemlerde alım ve satımların ise yasaklanacağı kaydedildi.

Kuralların yönetim kurulu üyeleri ve bölgesel Fed başkanlarının yanı sıra, başkan yardımcıları, araştırma direktörleri, FOMC personelleri, Sistem Açık Piyasa Hesabı yönetici ve yardımcıları, Komite toplantılarına düzenli olarak katılan yönetim kurulu bölüm yöneticileri ile Başkan tarafından belirlenen kişiler ve bu kişilerin eşleri ile çocukları için geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kuralların 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceği, sadece ön bildirim ve işlemlerin ön onayına ilişkin kuralın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

BAZI FED YETKİLİLERİNİN YATIRIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Fed'in üst düzey yetkililerin yatırımlarına yönelik kurallar, bazı yetkililerin Fed'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı piyasaları aktif olarak desteklediği dönemde finansal varlıklar edindiklerinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

ABD basınında geçen yıl yer alan haberlerde, Fed Başkanı Jerome Powell, Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan gibi isimlerin bankanın 2020'de satın aldığı bazı varlıklara sahip olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Kaplan ile Rosengren, yatırımlarına ilişkin haberlerin ardından emekli olacaklarını duyurmuştu.

Fed Başkanı Powell ise banka yetkililerinin kişisel portföylerinin kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından, üst düzey Fed yetkililerinin finansal varlıkları ve işlemleri için etik kurallarının gözden geçirilmesi talimatını vermişti.

Banka, geçen yıl ekim ayında, para politikası yapıcılarının ve üst düzey personelinin bireysel hisse senedi alımlarını yasaklayarak yatırım faaliyetlerine kısıtlama getirileceğini duyurmuştu.

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Fed
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