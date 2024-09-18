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Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu? Piyasalar bunu bekliyordu, gözler borsada, gram altın için yeni tahmin

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.09.2024 21:36
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Fed'in faiz indirimi kararı sonrası altın, dolar ve piyasalarda son dakika hareketleri yakından takip edildi. Yatırımcılar "Altın, dolar ne kadar oldu? Bitcoin yükseldi mi düştü mü? sorularına yanıt aramaya başlanırken, 'rekor' haberi geldi. İşte Fed'in faiz indirimine piyasaların ilk tepkisi...

Fed faiz indirdi, piyasalar hareketlendi. 4 yıl aradan sonra gelen faiz indirimi kararı sonrası herkes "Altın, dolar, Bitcoin ne oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Fed 'in 50 puanlık faiz indirimi kararı sonrası küresel piyasalarda başlayan hareketlilik önce doları vurdu, gram altın ise tırmanışa geçti.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar kuru, kürsel piyasalarda Fed'in faiz indirimi kararı sonrası düşüşe geçti. Dolar güne 34.0808 liradan başladı. Gün içinde en düşük 33.9492 lira, en yüksek de 34.1180 lira görüldü. Fed kararıyla dolar 34.0880 lira seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN KADAR OLDU?

Gram altın güne 2815 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2804 lira, en yüksek de 2830 lira seviyesi görüldü. Fed'in faiz kararıyla birlikte gram altın 2847 liraya tırmandı. Kazanç yüzde 1.04 oldu.

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERİLDİ

Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, faiz indirimi kararı sonrası gram altınla ilgili beklentisini şu sözlerle açıkladı;

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"Gram altın uzun vadede 3 bin TL seviyelerine gidecektir. Kısa vadeli göstergelerde riskli sinyaller var. Ancak orta vadede yukarı sinyalleri devam ediyor. Teknik anlamda ufak tefek dalgalanmalarla gram altında yukarı trend devam edecektir. Gram altında yıl sonu için 3 bin TL hedefi korunuyor. "

BITCOIN'DE SON DURUM

Lider kripto para birimi Bitcoin güne 60 bin 199 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 58 bin 872 dolar, en yüksek de 61 bin 320 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 60 bin 274 dolardan işlem görüyor.

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Fed'den faiz indirimi kararı! Fed'den faiz indirimi kararı!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.816,36
2.816,95
% 0.03
22:04
Ons Altın / TL
87.261,91
87.314,49
% -0.33
22:19
Ons Altın / USD
2.561,92
2.562,22
% -0.29
22:19
Çeyrek Altın
4.506,18
4.605,72
% 0.03
22:04
Yarım Altın
8.984,19
9.211,43
% 0.03
22:04
Ziynet Altın
18.025,84
18.367,69
% 0.03
22:04
Cumhuriyet Altını
19.021,00
19.309,00
% 0.24
17:01
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Fed Altın faiz dolar
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