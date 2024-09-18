SON DAKİKA | Fed'den 18 Eylül faiz indirimi kararı! 2020 yılından sonra bir ilk...

Son dakika: Fed'in faiz kararı belli oldu. Piyasaların günlerdir merakla beklediği açıklama geldi. Herkes "Fed faiz indirecek mi yoksa sabit mi tutacak?" sorusuna yanıt ararken, Fed'in kararı belli oldu.

SON DAKİKA | FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ! 2020 SONRASI BİR İLK

ABD Merkez Bankası 2020 yılından bu yana bir ilke imza atarak 50 baz puanlık faiz indirimine gitti ve yüzde 5.50'den yüzde 5'e indirdi.

Piyasaların beklentisi politika faizinin 25 baz puan indirilmesi yönündeydi.

Karar metniyle birlikte piyasanın yakından izlediği noktasal grafiğe yansıyan Fed yetkililerinin patikaya ilişkin öngörüleri de belli oldu. Buna göre Fed yetkilileri 2024'te kalan iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık indirim öngördü.

EN SON MART 2020'DE FAİZ İNDİRMİŞTİ

Fed, son olarak Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de iki kez acil faiz indirimi kararı almıştı.

23 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEYDİ

Banka, enflasyonla mücadele için Mart 2022'den sonra üst üste faiz artışları yaparak faizleri 23 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Fed, Temmuz toplantısında enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini belirterek faiz indiriminin yakın olduğu sinyali vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamada, para politikası için ayarlama zamanı geldiği mesajını vermişti. Bu mesaj Fed'in gevşeme döngüsüne Eylül toplantısında başlayacağı yönünde algılanmıştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır