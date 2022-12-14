FED faiz kararı açıklandı! Jerome Powell FED toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararı merak edildi. Önceki kapanışını 18,6314 TL'den yapan Dolar, 14 Aralık 2022 Çarşamba günü 18,6200 TL slış, 18,6428 TL satış fiyatından işlem görüyor. Öte yandan FED Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamada Aralık toplantısında faiz artırımında “yavaşlama başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı. Jarome Powell'ın bu sözleri öncesi konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomistlerin görüşleri de aynı şekilde olmuştu. Birçok vatandaş, "FED faiz kararı ne olacak? Jerome Powell FED faiz kararını açıkladı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. FED faiz kararı 14 Aralık 2022 çarşamba günü açıklandı. İşte detaylar...

FED FAİZ TOPLANTISI SONA ERDİ!

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapıldı. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alındı.

FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 22.00'de açıkladı.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

MART AYINDAN BU YANA 425 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı. Son artışla birlikte Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 425 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasım ayında yüzde 7,1'e gerilemişti. (AA)



