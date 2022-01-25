FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

25.01.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED Toplantısı ve faiz kararı ilgiyle takip edilirken, yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) Toplantısı bugün gerçekleşecek. Geçtiğimiz senenin sonunda yapılan FED Toplantısı'nda faizler sabit bırakılmıştı. Faiz kararının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki 2022 Ocak ayı Fed faiz kararı açıklandı mı? Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte toplantı hakkında detaylar...

Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Piyasalar yeni yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) Toplantısı için bekleyişi sürdürüyor. Küresel piyasaları etkileyecek olan FED Toplantısı bugün gerçekleşecek. Sonrasında FED faiz kararı sonuçları ile ilgili açıklama yayınlanacak. Peki Fed faiz kararı belli oldu mu?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Yeni yılın ilk ayında ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene yapılan toplantılarda politika faizi sabit bırakılmıştı. Uzmanlar, FED faiz kararı beklentisi ile ilgili olarak bu sene ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapabileceği ihtimali üzerinde durmakta.

FED faiz toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. İlgiyle takip edilen FED faiz kararının, 26 Ocak saat 21.00 itibari ile açıklanması bekleniyor. Fakat toplantının genel seyrine göre karar 25 Ocak akşamı da açıklanabileceği konuşuluyor.

2022 OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin 14-15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı. Politika faizinin % 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği ifade edildi.

31 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Ayrıca tutanaklarda "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadeleri yer aldı.

0x0-piyasalar-fed-faiz-kararini-bekliyor-fed-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-abd-merkez-bankasi-toplantisi-ne-zam-1643017973736

Yine son toplantıda Fed Piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azaltmıştı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı almış olan Fed, 2022'nin Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplamda 60 milyar dolar tutarında varlık alımı yapacak.

2022 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri! Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
IMF küresel büyüme tahminini düşürdüIMF küresel büyüme tahminini düşürdü
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Musk paylaştı: McDonalds ve Dogecoin...

Musk paylaştı: McDonalds ve Dogecoin...

Tanesi 40 liradan satılıyor! Yıllık kazancı 300 bin lira

Tanesi 40 liradan satılıyor! Yıllık kazancı 300 bin lira

Bitcoin toparlanırken gelen kötü haber! Henüz etkilenmedi

Bitcoin toparlanırken gelen kötü haber! Henüz etkilenmedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Yükseliş için tarih verildi

Yükseliş için tarih verildi

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

1 dönümden 1 kilo çıkıyor! Kilosu 90 bin lira

1 dönümden 1 kilo çıkıyor! Kilosu 90 bin lira

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.