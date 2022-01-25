Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Piyasalar yeni yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) Toplantısı için bekleyişi sürdürüyor. Küresel piyasaları etkileyecek olan FED Toplantısı bugün gerçekleşecek. Sonrasında FED faiz kararı sonuçları ile ilgili açıklama yayınlanacak. Peki Fed faiz kararı belli oldu mu?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Yeni yılın ilk ayında ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene yapılan toplantılarda politika faizi sabit bırakılmıştı. Uzmanlar, FED faiz kararı beklentisi ile ilgili olarak bu sene ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapabileceği ihtimali üzerinde durmakta.

FED faiz toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. İlgiyle takip edilen FED faiz kararının, 26 Ocak saat 21.00 itibari ile açıklanması bekleniyor. Fakat toplantının genel seyrine göre karar 25 Ocak akşamı da açıklanabileceği konuşuluyor.

2022 OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin 14-15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı. Politika faizinin % 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca tutanaklarda "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadeleri yer aldı.

Yine son toplantıda Fed Piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azaltmıştı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı almış olan Fed, 2022'nin Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplamda 60 milyar dolar tutarında varlık alımı yapacak.

2022 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)



