FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz toplantısı ne zaman?

FED toplantısının ne zaman yapılacağı, küresel piyasalar tarafından bekleniyor. Enflasyon verisinin ardından FED'in temmuz ayında vereceği faiz kararı merak konusu oldu. Temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ön görülürken, alınacak karar küresel piyasalarda petrol, ons altın ve kripto para gibi ekonominin ana dinamiklerini etkileyecek. Dünyanın beklediği FED faiz kararı 27 Temmuz tarihinde belli olacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Açıklama 27 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

En son piyasaların merakla beklediği haziran ayı faiz kararı açıklandı. Fed faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu. Faiz kararı 10-1 oyla alındı. Esther George faizin 75 baz puan artırılmasına karşı çıktı, 50 baz puan artırım için oy verdi. Fed yetkililerinin 2022 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

ABD'de ekonomik aktivitenin toparlandığına ve istihdam kazanımlarının güçlü olmaya devam ettiğine işaret eden Fed "Genel ekonomik aktivite, ilk çeyrekteki düşüşün ardından toparlanmış görünüyor. İstihdam kazanımları son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon, pandemi, daha yüksek enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden oluyor. İstila ve buna bağlı olaylar, enflasyon ve küresel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Çin'deki COVID ile ilgili karantinaların tedarik zinciri aksamalarını daha da kötüleştirmesi muhtemeldir. Kurul, enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatlidir" değerlendirmesinde bulundu.

