Fed faiz kararı beklentisiyle piyasalar kilitlendi: Gözler Powell'ın açıklamalarında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalar nefesini tuttu. Yatırımcılar, olası bir faiz indirimi sinyali için Başkan Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi, Fed'in politika faizini beşinci kez üst üste yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tutacağı yönünde. Ancak yatırımcıların asıl merak ettiği, Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 21:30'da yapacağı basın toplantısında vereceği mesajlar.

Özellikle, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine dair herhangi bir sinyal aranacak. Enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeye rağmen, Fed'in temkinli bir duruş sergilemesi bekleniyor. Powell'ın, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedeflenen yüzde 2 seviyesine gerilediğine dair somut kanıtlar görmeden faiz indirimine gitmeyeceklerini vurgulaması olası. Bu durum, yatırımcıların faiz indirim beklentilerini öteleyebilir ve piyasalarda dalgalanmaya neden olabilir. Bank Policy Institute başekonomisti Bill Nelson'ın da belirttiği gibi, FOMC'nin faiz oranlarını değiştirmeyeceği neredeyse kesin. Ancak Nelson, asıl sorunun Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine daha açık bir tavır sergileyip sergilemeyeceği olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, bugünkü toplantıda Powell'ın vereceği her kelime, piyasalar tarafından dikkatle analiz edilecek.

Altın fiyatları da Fed kararını beklerken yatay bir seyir izliyor. Yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmek yerine, Fed'in kararını ve Powell'ın açıklamalarını beklemeyi tercih ediyor. Faiz oranlarının sabit kalması durumunda altının yukarı yönlü bir hareket sergilemesi beklenebilirken, Powell'ın şahin bir tutum sergilemesi durumunda ise altının değer kaybetmesi olası. Piyasalar, Fed'in kararının yanı sıra, açıklanacak olan makroekonomik verileri de yakından takip ediyor. Özellikle, enflasyon, işsizlik ve büyüme verileri, Fed'in gelecekteki para politikası kararları üzerinde etkili olacak. Bu nedenle, yatırımcılar, sadece Fed'in açıklamalarına değil, aynı zamanda ekonomik göstergelere de dikkat ederek yatırım stratejilerini belirlemeli.

Özetle, Fed'in bugünkü faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Faizlerin sabit kalması beklenirken, geleceğe dair ipuçları yatırımcıların odağında olacak. Piyasaların sakinliğini koruması ve yatırımcıların temkinli davranması önem taşıyor.