FED FAİZ KARARI ne oldu? 2022 Aralık FED faiz kararı açıklandı! İşte Jerome Powell'den açıklamalar...

FED faiz kararı için gözler Jarome Powell tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti. FED Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı açıklamada Aralık toplantısında faiz artırımında “yavaşlama başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı. 14 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen FED toplantısı sonrası, Jerome Powell detayları bir bir açıkladı. İşte 14 Aralık 2022 FED faiz kararlarına dair detaylar...

FED FAİZ TOPLANTISI SONA ERDİ!

2022'nin son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapıdı. Kritik FED faiz kararı bu toplantıda alındı. FED faiz kararının, FED Başkanı Jerome Powell tarafından 22.00 sıralarında açıklandı.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

MART AYINDAN BU YANA 425 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı. Son artışla birlikte Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 425 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasım ayında yüzde 7,1'e gerilemişti. (AA)



