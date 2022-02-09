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FED faiz kararı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

09.02.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların odağı 2022 Şubat ayı FED faiz kararına çevrilmiş durumda. ABD merkez bankası tarafından duyurulacak olan karara hakkında araştırmalar sürerken geçtiğimiz Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi faizlerde artış beklentilerine yol açmıştı. Peki 2022 Şubat ayı FED faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

FED faiz kararı ne zaman? 2022 Şubat ayı FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı için gözler ABD merkez bankası açıklamalarına çevrilmiş durumda. Piyasaları direkt olarak etkileyecek söz konusu kararın açıklanacağı saat ve tarih merak ediliyor. Piyasalarda Fed'in bu sene beş çeyrek puan üzeri faiz artışına gidebileceği konuşulmakta. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2022 ŞUBAT AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı söz konusu toplantının sonrasında kamuoyuna duyurulacak. Geçtiğimiz ay Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmemiş ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit şekilde bırakmıştı. Senenin ikinci ABD Merkez Bankası toplantısı 15 – 16 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak. Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan toplantıyla birlikte güncel rakamlar kesinlik kazanacak.

Ayrıca küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı desteklemekte olan güçlü makroekonomik veriler sonrası karışık seyir yeni haftaya da taşındı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta şaşırtıcı şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi halen sürmekte.

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Aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu sene 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı tahmin edilmekte.

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Fed
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