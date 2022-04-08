FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Günün en çok araştırılan soruları arasında bulunuyor. Fed toplantısı tarihi ile Jerome Powell'ın yapacağı açıklama merak konusu oldu. Bu kapsamda FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı FED toplantısı faiz kararı ne zaman duyurulacak? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanan tarihlerde yapılan toplantıların ardından duyuruluyor. FED faiz kararı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

2022 MAYIS AYI FED TOPLANTISI FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Toplantı sonrası alınan kararın 4 Mayıs saat 21:00’de açıklanması öngörülüyor.

FED FAİZ KARARI

Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

