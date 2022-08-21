FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 FED toplantısı yapılacak mı?

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Küresel piyasaların beklediği ABD Merkez Bankası toplantı sonrası faiz kararını açıklayacak. Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini göstermişti. FED toplantısı ile açıklanacak faiz kararı ekonominin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Aylardır süren faiz artırımının bu yapılacak son toplantıda da artırıma gitmesi bekleniyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı. Beklenen sonuncu FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.



