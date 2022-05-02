FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?

02.05.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED toplantısına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tüm dünya ve ülkemizde de merakla beklenen FED faiz kararı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ekonomiye yön verecek FED faiz kararının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. İşte tüm dünya ekonomisinin açıklanmasını beklediği FED faiz kararına dair detaylar!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak?

FED faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Yapılacak toplantıyla birlikte sadece ABD'nin ekonomisinde değişikliğe gidilmiyor. Altın, dolar ve kripto para gayri resmi merkezi sayılan ABD'de faiz kararları ciddi etki yaratabiliyor. Mart ayındaki 50 puanlık baz artışı sonucu bu ay da faiz yükselmesi beklenmektedir. Bu da altın fiyatlarının yükselmesiyle aynı anlama geliyor. Peki, faiz toplantısı ne zaman işte detaylar...

FED NİSAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantıları iki ayda bir gerçekleştiriliyor. Bir sonraki FED faiz kararı toplantısı 3 - 4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Küresel piyasalarda, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, fiyatlamalara yön veren temel risk unsuru olmayı sürdürürken ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı beklentileri risk algısını artırıyor.

Fed Yöneticilerinden Lael Brainard, enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceğini, bunun daha hızlı faiz artışını gerektirdiğini söyledi. Enflasyondaki yukarı yönlü risklere işaret eden Brainard, "Fed, enflasyonu düşürmek için para politikasını düzenli olarak sıkılaştırmaya devam edecek. Mayıs toplantısından itibaren de bilanço hızlı şekilde küçültülecek." dedi. Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed'in faiz oranlarını mayısta yarım puan artırmasının bir seçenek olacağını belirterek, "Bence 50 baz puanlık faiz artırımı, diğer şeylerle birlikte dikkate almamız gereken bir seçenek olacak. Bilançonun politika faizi artışlarıyla birlikte nasıl hareket edeceğini düşünmeye çok odaklandım." ifadelerini kullandı.

Analistler, tutanaklarda mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını söyledi. Piyasada, Fed'in yüzde 80 ihtimalle mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu olasılığın artması ile piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil cennetinde yüzler gülüyor! Turistlerin gözdesi o ilimiz olduTatil cennetinde yüzler gülüyor! Turistlerin gözdesi o ilimiz oldu
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacakErdoğan'dan enflasyon açıklaması: O tarihi işaret etti: Gerilemeye başlayacak
Araç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki günAraç sahipleri dikkat! Zamlı tarife için son iki gün
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

AK Parti'den EYT açıklaması! 'Büyük sorun çıkabilir'

AK Parti'den EYT açıklaması! 'Büyük sorun çıkabilir'

Tatil cennetinde yüzler gülüyor! Turistlerin gözdesi o ilimiz oldu

Tatil cennetinde yüzler gülüyor! Turistlerin gözdesi o ilimiz oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.